В Тюмени кинотеатры покажут фильм «Барби»

07 августа 2023 в 21:02 Размер текста - 17 +

Недоступная в России лента сейчас бьет рейтинги по кассовым сборам Фото: Александр Мамаев © URA.RU Тюменские кинотеатр на крыше Apes анонсировал показ фильма «Барби». Просмотр фильма, которого официально нет в прокате в РФ, назначен уже на 9 августа в 21:15. Как объяснили корреспонденту URA.RU во время звонка — качество фильма будет «ниже привычного». «Барби выгоняют из Барбиленда, потому что она не соответствует его нормам красоты. Тогда она начинает новую жизнь в реальном мире, где обнаруживает, что совершенства можно достичь только благодаря внутренней гармонии», — указано в описании фильма на сайте, где кинотеатр продает билеты. Однако там дополнено, что это будет экранная копия фильма. На звонок корреспонденту в Apes пояснили, что фильм найден в интернете и он дублирован на русский язык. При этом картинка будет по качеству «ниже привычного». Там также рассказали, что «Барби» скоро покажут и в другом кинотеатре на крыше — Gorkiy Cinema. Сейчас билеты на фильм в Apes уже раскуплены.

Тюменские кинотеатр на крыше Apes анонсировал показ фильма «Барби». Просмотр фильма, которого официально нет в прокате в РФ, назначен уже на 9 августа в 21:15. Как объяснили корреспонденту URA.RU во время звонка — качество фильма будет «ниже привычного». «Барби выгоняют из Барбиленда, потому что она не соответствует его нормам красоты. Тогда она начинает новую жизнь в реальном мире, где обнаруживает, что совершенства можно достичь только благодаря внутренней гармонии», — указано в описании фильма на сайте, где кинотеатр продает билеты. Однако там дополнено, что это будет экранная копия фильма. На звонок корреспонденту в Apes пояснили, что фильм найден в интернете и он дублирован на русский язык. При этом картинка будет по качеству «ниже привычного». Там также рассказали, что «Барби» скоро покажут и в другом кинотеатре на крыше — Gorkiy Cinema. Сейчас билеты на фильм в Apes уже раскуплены.