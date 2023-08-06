06 августа 2023

В Тюмени кинотеатры покажут фильм «Барби»

© Служба новостей «URA.RU»
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Каннские львы 2015 в Синемапарк. Екатеринбург, кинотеатр, кинозал
Недоступная в России лента сейчас бьет рейтинги по кассовым сборам Фото:

Тюменские кинотеатр на крыше Apes анонсировал показ фильма «Барби». Просмотр фильма, которого официально нет в прокате в РФ, назначен уже на 9 августа в 21:15. Как объяснили корреспонденту URA.RU во время звонка — качество фильма будет «ниже привычного».

«Барби выгоняют из Барбиленда, потому что она не соответствует его нормам красоты. Тогда она начинает новую жизнь в реальном мире, где обнаруживает, что совершенства можно достичь только благодаря внутренней гармонии», — указано в описании фильма на сайте, где кинотеатр продает билеты. Однако там дополнено, что это будет экранная копия фильма.

На звонок корреспонденту в Apes пояснили, что фильм найден в интернете и он дублирован на русский язык. При этом картинка будет по качеству «ниже привычного». Там также рассказали, что «Барби» скоро покажут и в другом кинотеатре на крыше — Gorkiy Cinema. Сейчас билеты на фильм в Apes уже раскуплены.

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Тюменские кинотеатр на крыше Apes анонсировал показ фильма «Барби». Просмотр фильма, которого официально нет в прокате в РФ, назначен уже на 9 августа в 21:15. Как объяснили корреспонденту URA.RU во время звонка — качество фильма будет «ниже привычного». «Барби выгоняют из Барбиленда, потому что она не соответствует его нормам красоты. Тогда она начинает новую жизнь в реальном мире, где обнаруживает, что совершенства можно достичь только благодаря внутренней гармонии», — указано в описании фильма на сайте, где кинотеатр продает билеты. Однако там дополнено, что это будет экранная копия фильма. На звонок корреспонденту в Apes пояснили, что фильм найден в интернете и он дублирован на русский язык. При этом картинка будет по качеству «ниже привычного». Там также рассказали, что «Барби» скоро покажут и в другом кинотеатре на крыше — Gorkiy Cinema. Сейчас билеты на фильм в Apes уже раскуплены.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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