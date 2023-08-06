В Кургане подрядчик увеличит часы работы на расчистке Тобола после критики Шумкова

07 августа 2023 в 23:30 Размер текста - 17 +

Очистка реки проводится в два этапа Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане подрядчик перейдет на 16-часовой режим работы при расчистке русла реки Тобол. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. Глава Курганской области Вадим Шумков заявлял, что недоволен темпами работы. «Темпы <…> наращиваются. Подрядчик планирует перейти на 16-часовой режим по выемке донных отложений», — сообщение опубликовано на сайте ведомства. На поверхность реки 7 августа в районе Омского моста выпустили второй земснаряд (судно техфлота, предназначенное для глубинных работ и добычи стройматериалов), который в два раза мощнее первого. Техника работает в тестовом режиме. «Первый менее мощный земснаряд закачивает 800 кубов пульпы (смесь минеральных частиц и воды — прим. URA.RU) в час. Второй — 1600 кубов, из них 10-15% ила, остальное — вода», — пояснил врио глава департамента гражданской защиты и охраны окружающей среды региона Валерий Земляных. О необходимости нарастить темп работы по расчистке Тобола Шумков говорил ранее. По его словам, очищать реку предстоит «вплоть до пляжа „Бабьи пески“».

В Кургане подрядчик перейдет на 16-часовой режим работы при расчистке русла реки Тобол. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. Глава Курганской области Вадим Шумков заявлял, что недоволен темпами работы. «Темпы <…> наращиваются. Подрядчик планирует перейти на 16-часовой режим по выемке донных отложений», — сообщение опубликовано на сайте ведомства. На поверхность реки 7 августа в районе Омского моста выпустили второй земснаряд (судно техфлота, предназначенное для глубинных работ и добычи стройматериалов), который в два раза мощнее первого. Техника работает в тестовом режиме. «Первый менее мощный земснаряд закачивает 800 кубов пульпы (смесь минеральных частиц и воды — прим. URA.RU) в час. Второй — 1600 кубов, из них 10-15% ила, остальное — вода», — пояснил врио глава департамента гражданской защиты и охраны окружающей среды региона Валерий Земляных. О необходимости нарастить темп работы по расчистке Тобола Шумков говорил ранее. По его словам, очищать реку предстоит «вплоть до пляжа „Бабьи пески“».