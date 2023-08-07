Asharq Al-Awsat: Байден оказался в тупике из-за уровня цен на нефть

08 августа 2023 в 06:29 Размер текста - 17 +

Скупость Байдена вышла Америке боком Фото: Официальный сайт президента Украины Президент США Джо Байден попал в тупик из-за уровня цен на нефть и намерения ОПЕК+ держать их на определенном уровне. Это не дает Байдену возможности восполнить стратегический резерв страны, пишет саудовское издание Asharq Al-Awsat. «(Байден и его команда — прим. URA.RU) загнали себя в тупик, пообещав „бороться“ с нефтью и не позволять Америке увеличивать ее добычу. Администрация Байдена ничего не сможет сделать», — сообщается в статье Asharq Al-Awsat . Сейчас в мире есть спрос на нефть, а скупость Америки вышла ей боком. Как говорится в статье, США сильно зависят от нефти, а стратегический резерв позволяет защитить страну от перебоев с поставками. Но сейчас резерв страны находится на самом низком уровне с августа 1983 года. Америке потребуется несколько лет, чтобы восполнить свои запасы. Ранее власти Саудовской Аравии пригрозили Вашингтону последствиями, если власти США примут ответные меры против сокращения добычи нефти в стране. Позже координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты фокусируются на сохранении баланса на нефтяном рынке ради интересов экономики США после решения Саудовской Аравии сократить добычу, пишет RT.

Президент США Джо Байден попал в тупик из-за уровня цен на нефть и намерения ОПЕК+ держать их на определенном уровне. Это не дает Байдену возможности восполнить стратегический резерв страны, пишет саудовское издание Asharq Al-Awsat. «(Байден и его команда — прим. URA.RU) загнали себя в тупик, пообещав „бороться“ с нефтью и не позволять Америке увеличивать ее добычу. Администрация Байдена ничего не сможет сделать», — сообщается в статье Asharq Al-Awsat. Сейчас в мире есть спрос на нефть, а скупость Америки вышла ей боком. Как говорится в статье, США сильно зависят от нефти, а стратегический резерв позволяет защитить страну от перебоев с поставками. Но сейчас резерв страны находится на самом низком уровне с августа 1983 года. Америке потребуется несколько лет, чтобы восполнить свои запасы. Ранее власти Саудовской Аравии пригрозили Вашингтону последствиями, если власти США примут ответные меры против сокращения добычи нефти в стране. Позже координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты фокусируются на сохранении баланса на нефтяном рынке ради интересов экономики США после решения Саудовской Аравии сократить добычу, пишет RT.