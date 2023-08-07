Экс-директор депспорта ХМАО, покинувший правительство после скандала, нашел новую работу. Инсайд

Бывший глава департамента спорта ХМАО Артамонов нашел работу в Сургутском районе

08 августа 2023 в 08:48 Размер текста - 17 +

Экс-директор депспорта ХМАО Сергей Артамонов нашел работу в Сургутском районе Фото: Сергей Русанов © URA.RU Бывший директор департамента физкультуры и спорта ХМАО Сергей Артамонов нашел работу в администрации Сургутского района. Об этом URA.RU рассказал инсайдер в югорском спортивном истеблишменте. «Артамонов нашел „тихую гавань“, где надеется досидеть до пенсии. Мэр Сургутского района Андрей Трубецкой готовится принять его на место начальника управления физкультуры, спорта и туризма. Говорят, что Артамонову осталось 5-6 лет стажа, чтобы заработать повышенную северную пенсию, и глава района пошел ему навстречу», — сообщает инсайдер. Артамонов покинул правительство округа после громкого скандала. Прокуратура выявила конфликт интересов в его департаменте — экс-чиновник трудоустроил жену заместителем директора в подведомственную гостиницу «На семи холмах». Корреспонденту агентства не удалось дозвониться до Артамонова. В пресс-службе администрации Сургутского района сообщили, что не могут ни подтвердить информацию о трудоустройстве экс-чиновника, ни опровергнуть. Ранее URA.RU писало о планах вице-губернатора ХМАО Елены Шумаковой собрать новую команду в департаментах спорта и культуры. Артамонова на посту может сменить бывший главный пиарщик правительства Югры Константин Репин.

Бывший директор департамента физкультуры и спорта ХМАО Сергей Артамонов нашел работу в администрации Сургутского района. Об этом URA.RU рассказал инсайдер в югорском спортивном истеблишменте. «Артамонов нашел „тихую гавань“, где надеется досидеть до пенсии. Мэр Сургутского района Андрей Трубецкой готовится принять его на место начальника управления физкультуры, спорта и туризма. Говорят, что Артамонову осталось 5-6 лет стажа, чтобы заработать повышенную северную пенсию, и глава района пошел ему навстречу», — сообщает инсайдер. Артамонов покинул правительство округа после громкого скандала. Прокуратура выявила конфликт интересов в его департаменте — экс-чиновник трудоустроил жену заместителем директора в подведомственную гостиницу «На семи холмах». Корреспонденту агентства не удалось дозвониться до Артамонова. В пресс-службе администрации Сургутского района сообщили, что не могут ни подтвердить информацию о трудоустройстве экс-чиновника, ни опровергнуть. Ранее URA.RU писало о планах вице-губернатора ХМАО Елены Шумаковой собрать новую команду в департаментах спорта и культуры. Артамонова на посту может сменить бывший главный пиарщик правительства Югры Константин Репин.