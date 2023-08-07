07 августа 2023

В Кургане на Дне города сократят число праздничных площадок. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Праздничный салют. Курган , салют, фейерверк, день города, праздничный салют
Количество праздничных площадок сокращено из-за требований безопасности Фото:

В Кургане на Дне города 19 августа сократят число праздничных площадок. Об этом сообщила мэр города Елена Ситникова в ходе пресс-конференции с журналистами, передает корреспондент URA.RU.

Учитывая существующие требования безопасности количество площадок, на которых пройдут мероприятия, по сравнению с предыдущими годами значительно уменьшилось. Тем не менее на качество праздника это никак не повлияет», — рассказала Ситникова.

В День города основными площадками станут Центральная площадь, Горсад, ЦПКиО, Детский парк и Троицкая площадь. Везде будет установлена пропускная система, будут дежурить силовики.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане на Дне города выступит певица Зара и творческий коллектив Filatov & Karas. Празднование пройдет под девизом: «Мой город — моя страна!», сообщала мэр Елена Ситникова.

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В Кургане на Дне города 19 августа сократят число праздничных площадок. Об этом сообщила мэр города Елена Ситникова в ходе пресс-конференции с журналистами, передает корреспондент URA.RU. Учитывая существующие требования безопасности количество площадок, на которых пройдут мероприятия, по сравнению с предыдущими годами значительно уменьшилось. Тем не менее на качество праздника это никак не повлияет», — рассказала Ситникова. В День города основными площадками станут Центральная площадь, Горсад, ЦПКиО, Детский парк и Троицкая площадь. Везде будет установлена пропускная система, будут дежурить силовики. Ранее URA.RU писало, что в Кургане на Дне города выступит певица Зара и творческий коллектив Filatov & Karas. Празднование пройдет под девизом: «Мой город — моя страна!», сообщала мэр Елена Ситникова.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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