07 августа 2023

В Екатеринбурге выявили крупную партию сомнительных айфонов. Фото

В Екатеринбурге выявили партию айфонов без документов
© Служба новостей «URA.RU»
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Магазин приложений «App Store» и «Google Play». Екатеринбург, айфон, apple, клавиатура
Таможенники изъяли крупную партию технику без документов Фото:

В одном из компьютерных магазинов Екатеринбурга обнаружили 111 единиц незадекларированной техники, в том числе смартфоны Apple iPhone и Samsung, ноутбуки Lenovo, Ace, Honor. Так как документов на технику не было, ее изъяли у владельца, сообщили URA.RU в Уральском таможенном управлении.

«Екатеринбургские таможенники обнаружили 111 единиц незадекларированной техники в одном из компьютерных магазинов города. В ассортименте: смартфоны Apple Iphone, Samsung, Xiomi Google Pixel, планшеты, ноутбуки, наушники, смартчасы. Всего товаров на сумму 4 миллиона рублей. Подтвердить законность ввоза в страну этой продукции бизнесмен не смог», — рассказали в пресс-службе таможни.

Сам владелец техники пояснил, что покупал ее в России у мелких и крупных поставщиков, через границу ничего не перевозил. При этом соответствующие документы он не предоставил. В отношении предпринимателя возбудили два административных дела, сомнительный товар изъяли. «Сотрудники Екатеринбургской таможни регулярно проводят проверочные мероприятия. Их цель — пресечение каналов нелегального ввоза товаров, выявление схем уклонения от уплаты в бюджет таможенных и налоговых платежей, а также защита интересов потребителей», — отметил начальник Екатеринбургской таможни Эдуард Туранов.

Таможенники изъяли крупную партию техники без документов
Таможенники изъяли крупную партию техники без документов
Фото:
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В одном из компьютерных магазинов Екатеринбурга обнаружили 111 единиц незадекларированной техники, в том числе смартфоны Apple iPhone и Samsung, ноутбуки Lenovo, Ace, Honor. Так как документов на технику не было, ее изъяли у владельца, сообщили URA.RU в Уральском таможенном управлении. «Екатеринбургские таможенники обнаружили 111 единиц незадекларированной техники в одном из компьютерных магазинов города. В ассортименте: смартфоны Apple Iphone, Samsung, Xiomi Google Pixel, планшеты, ноутбуки, наушники, смартчасы. Всего товаров на сумму 4 миллиона рублей. Подтвердить законность ввоза в страну этой продукции бизнесмен не смог», — рассказали в пресс-службе таможни. Сам владелец техники пояснил, что покупал ее в России у мелких и крупных поставщиков, через границу ничего не перевозил. При этом соответствующие документы он не предоставил. В отношении предпринимателя возбудили два административных дела, сомнительный товар изъяли. «Сотрудники Екатеринбургской таможни регулярно проводят проверочные мероприятия. Их цель — пресечение каналов нелегального ввоза товаров, выявление схем уклонения от уплаты в бюджет таможенных и налоговых платежей, а также защита интересов потребителей», — отметил начальник Екатеринбургской таможни Эдуард Туранов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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