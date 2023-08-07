В Екатеринбурге выявили крупную партию сомнительных айфонов. Фото

В Екатеринбурге выявили партию айфонов без документов

08 августа 2023 в 10:47 Размер текста - 17 +

Таможенники изъяли крупную партию технику без документов Фото: Анна Майорова © URA.RU В одном из компьютерных магазинов Екатеринбурга обнаружили 111 единиц незадекларированной техники, в том числе смартфоны Apple iPhone и Samsung, ноутбуки Lenovo, Ace, Honor. Так как документов на технику не было, ее изъяли у владельца, сообщили URA.RU в Уральском таможенном управлении. «Екатеринбургские таможенники обнаружили 111 единиц незадекларированной техники в одном из компьютерных магазинов города. В ассортименте: смартфоны Apple Iphone, Samsung, Xiomi Google Pixel, планшеты, ноутбуки, наушники, смартчасы. Всего товаров на сумму 4 миллиона рублей. Подтвердить законность ввоза в страну этой продукции бизнесмен не смог», — рассказали в пресс-службе таможни. Сам владелец техники пояснил, что покупал ее в России у мелких и крупных поставщиков, через границу ничего не перевозил. При этом соответствующие документы он не предоставил. В отношении предпринимателя возбудили два административных дела, сомнительный товар изъяли. «Сотрудники Екатеринбургской таможни регулярно проводят проверочные мероприятия. Их цель — пресечение каналов нелегального ввоза товаров, выявление схем уклонения от уплаты в бюджет таможенных и налоговых платежей, а также защита интересов потребителей», — отметил начальник Екатеринбургской таможни Эдуард Туранов. Таможенники изъяли крупную партию техники без документов Фото: Уральское таможенное управление Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В одном из компьютерных магазинов Екатеринбурга обнаружили 111 единиц незадекларированной техники, в том числе смартфоны Apple iPhone и Samsung, ноутбуки Lenovo, Ace, Honor. Так как документов на технику не было, ее изъяли у владельца, сообщили URA.RU в Уральском таможенном управлении. «Екатеринбургские таможенники обнаружили 111 единиц незадекларированной техники в одном из компьютерных магазинов города. В ассортименте: смартфоны Apple Iphone, Samsung, Xiomi Google Pixel, планшеты, ноутбуки, наушники, смартчасы. Всего товаров на сумму 4 миллиона рублей. Подтвердить законность ввоза в страну этой продукции бизнесмен не смог», — рассказали в пресс-службе таможни. Сам владелец техники пояснил, что покупал ее в России у мелких и крупных поставщиков, через границу ничего не перевозил. При этом соответствующие документы он не предоставил. В отношении предпринимателя возбудили два административных дела, сомнительный товар изъяли. «Сотрудники Екатеринбургской таможни регулярно проводят проверочные мероприятия. Их цель — пресечение каналов нелегального ввоза товаров, выявление схем уклонения от уплаты в бюджет таможенных и налоговых платежей, а также защита интересов потребителей», — отметил начальник Екатеринбургской таможни Эдуард Туранов.