В Тобольске неизвестные отрубили собаке половину морды

Искалеченному животному собрали деньги на лечение (архивное фото) Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Тобольске обнаружили собаку, у которой отсутствует половина морды. О случае живодерства жители сообщают в социальных сетях. По их словам, рана похожа на рубленную.

«В Тобольске искалечили собаку: она была замечена 6 августа на улице Пушкина. У животного отрублена большая часть морды, а сама она облита отработкой. Прошу откликнуться свидетелей», — такой пост появился в группе «Типичный Тобольск» в социальной сети «ВКонтакте».

По словам автора записи, животное ходило по улицам, истекая кровью и мучаясь от боли. После обнаружения собаки на ее лечение собрали средства, сейчас ей оказывают помощь.

В комментариях к посту мнения подписчиков разделились. Одни сочувствуют случившемуся, а другие предположили, что подобное могло стать местью со стороны тех, на кого могла напасть овчарка.

«Господи насколько жесток мир! Нелюди», — написала Александра Валериевна. «Язык не поднимается называть „это“ человеком. За что можно было так издеваться над бедным животным? Определенно за такое нужно сажать», — считает Людмила Сидоренко. «Возможно, это собака кого-то покусала, искалечила. Вот и наказали ее за это», — написал некто, под ником «Злой Татарин».

URA.RU запросило комментарий от УМВД по Тюменской области. Ответ ожидается.