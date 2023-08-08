Shot: в Якутии у нефтебазы нашли ящик со взрывчаткой

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Подготовка выставки гравюр "Портрет художника" из Эрмитажа в музее Изобразительного искусства. Екатеринбург, ящики, транспортировка картин
Подозрительный ящик мужчина нашел неподалеку от нефтебазы Фото:

В Якутии возле нефтебазы нашли ящик, набитый взрывчаткой. Об этом пишет telegram-канал Shot. Его обнаружил один из работников базы.

«Ящик, предположительно, набитый взрывчаткой, нашли недалеко от нефтебазы в Якутии. На место едут силовики», — пишет telegram-канал.

Как уточнили авторы поста, один из работников базы нашел ящик с надписью «Аммонит» (взрывчатое вещество, которое используют для подрыва горных пород — прим. URA.RU) у реки Камелек. После такой находки мужчина вызвал экстренные службы, которые сейчас находятся в пути.

URA.RU направило запрос в УМВД по Якутии для подтверждения информации. Ответ ожидается.

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В Якутии возле нефтебазы нашли ящик, набитый взрывчаткой. Об этом пишет telegram-канал Shot. Его обнаружил один из работников базы. «Ящик, предположительно, набитый взрывчаткой, нашли недалеко от нефтебазы в Якутии. На место едут силовики», — пишет telegram-канал. Как уточнили авторы поста, один из работников базы нашел ящик с надписью «Аммонит» (взрывчатое вещество, которое используют для подрыва горных пород — прим. URA.RU) у реки Камелек. После такой находки мужчина вызвал экстренные службы, которые сейчас находятся в пути. URA.RU направило запрос в УМВД по Якутии для подтверждения информации. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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