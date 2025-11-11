Reuters: Британия запретит морские перевозки российского СПГ

Лондон перекрывает доступ российскому СПГ к морским услугам Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Великобритания введет запрет на предоставление услуг по морской перевозке российского сжиженного природного газа (СПГ). Эта мера направлена на сокращение доходов Кремля и является частью усилий по поддержке Украины. Об этом сообщает МИД Великобритании.

«Правительство Великобритании заявило во вторник, что хочет пойти дальше и закрыть России доступ к компаниям, предоставляющим услуги по экспорту СПГ. Запрет будет вводиться поэтапно в течение 2026 года совместно с европейскими партнерами», — приводит заявлении МИД Великобритании агентство Reuters.

Заявление британского МИД было сделано в преддверии встречи министров иностранных дел стран «Большой семерки», которая пройдет в Канаде. В более широком смысле запрет коснется таких услуг, как доставка и страхование российского экспорта сжиженного природного газа. Эта мера является очередной попыткой лишить Кремль доходов на фоне продолжающегося конфликта на Украине.

