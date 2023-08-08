«Сбербанк» резко поднял ставки по ипотеке

«Сбербанк» почти на 1% повышает свои базовые ставки по ипотеке. Об этом сообщили в пресс-службе банка.
«Текущие рыночные условия вынуждают нас скорректировать ставки на 0,8 п. п. по базовым ипотечным программам», — сообщили в пресс-службе банка. Изменения вступят в силу с 8 августа 2023 года. После изменений цена ставка на ипотеку в новостройках составит 11,4%, на «вторичку» — 11,7%.
Сотрудники «Сбера» отметили, что банк дольше всех своих конкурентов не менял ставки по ипотеке после повышения ключевой ставки ЦБ. Их повышение банк анонсировал еще 21 июля.
Ранее Центробанк РФ повысил ключевую ставку на один процент — до 8,50%. Такое изменение произошло впервые с февраля 2022 года.
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