Тюменские власти озвучили самые дефицитные профессии

Самыми востребованными специалистами в Тюменской области стали водители

08 августа 2023 в 11:38 Размер текста - 17 +

Работодателям больше всего нужны водители, строители, учителя и медики Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Самыми востребованными профессиями на рынке труда Тюменской области являются водители, специалисты строительной области, повара, продавцы и учителя с медиками. Об этом в рамках прямого эфира рассказал директор регионального департамента труда и занятости населения Александр Сидоров. «В настоящее время самые топовые профессии по количеству свободных мест — это, в первую очередь, водители. Как автомобилей, так и спецтехники», — рассказал Александр Сидоров во время прямого эфира в «Центре управления регионом». Также в числе самых востребованных специалистов оказались станочники, сварщики, строители, монтажники и электромонтажники, инженеры, повара, продавцы и швеи-закройщики. Большое количество вакансий открыто и для педагогических и медицинских кадров. Как ранее писало URA.RU, востребованным специалистам готовы платить высокие зарплаты. Так, повару в одном из сетевых ресторанов Тюмени предлагают 200 тысяч рублей в месяц.

Самыми востребованными профессиями на рынке труда Тюменской области являются водители, специалисты строительной области, повара, продавцы и учителя с медиками. Об этом в рамках прямого эфира рассказал директор регионального департамента труда и занятости населения Александр Сидоров. «В настоящее время самые топовые профессии по количеству свободных мест — это, в первую очередь, водители. Как автомобилей, так и спецтехники», — рассказал Александр Сидоров во время прямого эфира в «Центре управления регионом». Также в числе самых востребованных специалистов оказались станочники, сварщики, строители, монтажники и электромонтажники, инженеры, повара, продавцы и швеи-закройщики. Большое количество вакансий открыто и для педагогических и медицинских кадров. Как ранее писало URA.RU, востребованным специалистам готовы платить высокие зарплаты. Так, повару в одном из сетевых ресторанов Тюмени предлагают 200 тысяч рублей в месяц.