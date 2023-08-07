Тюменские власти озвучили самые дефицитные профессии

Самыми востребованными профессиями на рынке труда Тюменской области являются водители, специалисты строительной области, повара, продавцы и учителя с медиками. Об этом в рамках прямого эфира рассказал директор регионального департамента труда и занятости населения Александр Сидоров.
«В настоящее время самые топовые профессии по количеству свободных мест — это, в первую очередь, водители. Как автомобилей, так и спецтехники», — рассказал Александр Сидоров во время прямого эфира в «Центре управления регионом».
Также в числе самых востребованных специалистов оказались станочники, сварщики, строители, монтажники и электромонтажники, инженеры, повара, продавцы и швеи-закройщики. Большое количество вакансий открыто и для педагогических и медицинских кадров.
Как ранее писало URA.RU, востребованным специалистам готовы платить высокие зарплаты. Так, повару в одном из сетевых ресторанов Тюмени предлагают 200 тысяч рублей в месяц.
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