07 августа 2023

Тюменские власти озвучили самые дефицитные профессии

Самыми востребованными специалистами в Тюменской области стали водители
© Служба новостей «URA.RU»
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Текслер Алексей на презентации автобусов на газомоторном топливе. Челябинск, девушка, водитель автобуса, водитель
Работодателям больше всего нужны водители, строители, учителя и медики Фото:

Самыми востребованными профессиями на рынке труда Тюменской области являются водители, специалисты строительной области, повара, продавцы и учителя с медиками. Об этом в рамках прямого эфира рассказал директор регионального департамента труда и занятости населения Александр Сидоров.

«В настоящее время самые топовые профессии по количеству свободных мест — это, в первую очередь, водители. Как автомобилей, так и спецтехники», — рассказал Александр Сидоров во время прямого эфира в «Центре управления регионом».

Также в числе самых востребованных специалистов оказались станочники, сварщики, строители, монтажники и электромонтажники, инженеры, повара, продавцы и швеи-закройщики. Большое количество вакансий открыто и для педагогических и медицинских кадров.

Как ранее писало URA.RU, востребованным специалистам готовы платить высокие зарплаты. Так, повару в одном из сетевых ресторанов Тюмени предлагают 200 тысяч рублей в месяц.

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Самыми востребованными профессиями на рынке труда Тюменской области являются водители, специалисты строительной области, повара, продавцы и учителя с медиками. Об этом в рамках прямого эфира рассказал директор регионального департамента труда и занятости населения Александр Сидоров. «В настоящее время самые топовые профессии по количеству свободных мест — это, в первую очередь, водители. Как автомобилей, так и спецтехники», — рассказал Александр Сидоров во время прямого эфира в «Центре управления регионом». Также в числе самых востребованных специалистов оказались станочники, сварщики, строители, монтажники и электромонтажники, инженеры, повара, продавцы и швеи-закройщики. Большое количество вакансий открыто и для педагогических и медицинских кадров. Как ранее писало URA.RU, востребованным специалистам готовы платить высокие зарплаты. Так, повару в одном из сетевых ресторанов Тюмени предлагают 200 тысяч рублей в месяц.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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