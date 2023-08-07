07 августа 2023

Двухлетний мальчик в челябинском поселке погиб после возгорания дивана

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Городские зарисовки. Екатеринбург, ребенок, детство, дети, руки ребенка
Ребенок получил около 90% ожогов тела Фото:

В поселке Маяк (Челябинская область) двухлетний мальчик погиб после возгорания дивана в доме родителей. Как сообщил источник в медицинской сфере, у ребенка на момент поступления в больницу было зафиксировано 90% ожогов тела.

«Мальчика привезли в больницу ближе к вечеру. Врачи сделали все возможное для его спасения. Около шести часов они боролись за его жизнь. К сожалению, травмы оказались серьезные. Пациент не выжил», — рассказал источник.

По данным URA.RU, ребенок воспитывался в многодетной семье. Помимо него родители воспитывали еще пятерых детей. Семья благополучная. Дети на профучетах не состоят. Предварительной причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем.

URA.RU попыталось связаться с пресс-службой СКР по региону. Там на звонок не ответили.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В поселке Маяк (Челябинская область) двухлетний мальчик погиб после возгорания дивана в доме родителей. Как сообщил источник в медицинской сфере, у ребенка на момент поступления в больницу было зафиксировано 90% ожогов тела. «Мальчика привезли в больницу ближе к вечеру. Врачи сделали все возможное для его спасения. Около шести часов они боролись за его жизнь. К сожалению, травмы оказались серьезные. Пациент не выжил», — рассказал источник. По данным URA.RU, ребенок воспитывался в многодетной семье. Помимо него родители воспитывали еще пятерых детей. Семья благополучная. Дети на профучетах не состоят. Предварительной причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем. URA.RU попыталось связаться с пресс-службой СКР по региону. Там на звонок не ответили.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...