Двухлетний мальчик в челябинском поселке погиб после возгорания дивана

08 августа 2023 в 14:03 Размер текста - 17 +

Ребенок получил около 90% ожогов тела Фото: Московец Илья © URA.RU В поселке Маяк (Челябинская область) двухлетний мальчик погиб после возгорания дивана в доме родителей. Как сообщил источник в медицинской сфере, у ребенка на момент поступления в больницу было зафиксировано 90% ожогов тела. «Мальчика привезли в больницу ближе к вечеру. Врачи сделали все возможное для его спасения. Около шести часов они боролись за его жизнь. К сожалению, травмы оказались серьезные. Пациент не выжил», — рассказал источник. По данным URA.RU, ребенок воспитывался в многодетной семье. Помимо него родители воспитывали еще пятерых детей. Семья благополучная. Дети на профучетах не состоят. Предварительной причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем. URA.RU попыталось связаться с пресс-службой СКР по региону. Там на звонок не ответили.

В поселке Маяк (Челябинская область) двухлетний мальчик погиб после возгорания дивана в доме родителей. Как сообщил источник в медицинской сфере, у ребенка на момент поступления в больницу было зафиксировано 90% ожогов тела. «Мальчика привезли в больницу ближе к вечеру. Врачи сделали все возможное для его спасения. Около шести часов они боролись за его жизнь. К сожалению, травмы оказались серьезные. Пациент не выжил», — рассказал источник. По данным URA.RU, ребенок воспитывался в многодетной семье. Помимо него родители воспитывали еще пятерых детей. Семья благополучная. Дети на профучетах не состоят. Предварительной причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем. URA.RU попыталось связаться с пресс-службой СКР по региону. Там на звонок не ответили.