Пропавшую под Екатеринбургом маму с ребенком нашли в другом городе

08 августа 2023 в 15:26 Размер текста - 17 +

Ирину Турцакову с дочерью обнаружили в Дегтярске Фото: Московец Илья © URA.RU Ирину Турцакову, которая вместе с 5-летней дочерью пропала в Первоуральске, нашли в Дегтярске (Ревдинский округ). Сейчас их везут в родной город, сообщил URA.RU глава пресс-службы ГУ МВД Валерий Горелых. «И мама, и девочка найдены в Дегтярске. В эти минуты папу вместе с дочкой доставляют по месту объявления розыска в дежурную часть полиции Первоуральска, где они будут официально опрошены и где будет принято обоснованное решение по факту произошедшего. Мама девочки наотрез отказалась ехать с супругом и изъявила желание остаться с новым знакомым. На адрес обнаружения женщины в одной из квартир по улице Головина направлен наряд местной полиции для ее письменного опроса о том, почему она так поступила и почему отказалась возвращаться домой с ребенком. В свою очередь, глава семьи заверил сыщиков, что при любых семейных раскладах он сделает все, чтобы малышка осталась с ним», — сообщил полковник Горелых. Подробности он пообещал рассказать после того, как будут известны все обстоятельства случившегося. Ирина Турцакова перестала выходить на связь 6 августа. Пропажу обнаружил глава семьи, пришедший с ночной смены. Как рассказывала URA.RU старшая дочь Ирины, недавно мать познакомилась в одной из клиник, где проходила лечение, с бойцом ЧВК «Вагнер». Возможно, ее уход мог быть связан с новым знакомством. Также девушка делилась, что мать видели в Дегтярске. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Ирину Турцакову, которая вместе с 5-летней дочерью пропала в Первоуральске, нашли в Дегтярске (Ревдинский округ). Сейчас их везут в родной город, сообщил URA.RU глава пресс-службы ГУ МВД Валерий Горелых. «И мама, и девочка найдены в Дегтярске. В эти минуты папу вместе с дочкой доставляют по месту объявления розыска в дежурную часть полиции Первоуральска, где они будут официально опрошены и где будет принято обоснованное решение по факту произошедшего. Мама девочки наотрез отказалась ехать с супругом и изъявила желание остаться с новым знакомым. На адрес обнаружения женщины в одной из квартир по улице Головина направлен наряд местной полиции для ее письменного опроса о том, почему она так поступила и почему отказалась возвращаться домой с ребенком. В свою очередь, глава семьи заверил сыщиков, что при любых семейных раскладах он сделает все, чтобы малышка осталась с ним», — сообщил полковник Горелых. Подробности он пообещал рассказать после того, как будут известны все обстоятельства случившегося. Ирина Турцакова перестала выходить на связь 6 августа. Пропажу обнаружил глава семьи, пришедший с ночной смены. Как рассказывала URA.RU старшая дочь Ирины, недавно мать познакомилась в одной из клиник, где проходила лечение, с бойцом ЧВК «Вагнер». Возможно, ее уход мог быть связан с новым знакомством. Также девушка делилась, что мать видели в Дегтярске.