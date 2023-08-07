Пропавшую с дочерью свердловчанку заметили в десятках километров от дома

Жительницу Первоуральска, которая пропала вместе с 5-летней дочкой, видели в Дегтярске

08 августа 2023 в 13:40 Размер текста - 17 +

Исчезновение женщины с ребенком окутано тайной (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жительницу Первоуральска Ирину Турцакову, которая пропала вместе с 5-летней дочерью, видели в магазине другого свердловского города — Дегтярска. Об этом URA.RU рассказала старшая дочь Турцаковых, Евгения, на которую в свою очередь вышли местные жители. «Мне сообщили, что маму видели в Дегтярске, в магазине „Пятерочка“, только она была без ребенка. С ней был замечен мужчина без руки, с которым, предположительно, она могла уехать», — объяснила Евгения. Девушка сильно переживает о матери и младшей сестре, которые два дня не выходят на связь. Она разместила в соцсетях объявление о розыске своих близких. Сейчас делом занимается полиция. Как сообщал глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, к исчезновению Ирины Турцаковой может быть причастен мужчина, с которым та познакомилась лежа в больнице. «Он на днях также выписался из учреждения. Полицейские выясняют, связан ли уход женщины с новым знакомством», — комментировал полковник. Ирина познакомилась с новым другом (справа в красной футболке) в больнице. У него особая примета — отсутствует левая рука Фото: соцсети Ирины Турцаковой

Жительницу Первоуральска Ирину Турцакову, которая пропала вместе с 5-летней дочерью, видели в магазине другого свердловского города — Дегтярска. Об этом URA.RU рассказала старшая дочь Турцаковых, Евгения, на которую в свою очередь вышли местные жители. «Мне сообщили, что маму видели в Дегтярске, в магазине „Пятерочка“, только она была без ребенка. С ней был замечен мужчина без руки, с которым, предположительно, она могла уехать», — объяснила Евгения. Девушка сильно переживает о матери и младшей сестре, которые два дня не выходят на связь. Она разместила в соцсетях объявление о розыске своих близких. Сейчас делом занимается полиция. Как сообщал глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, к исчезновению Ирины Турцаковой может быть причастен мужчина, с которым та познакомилась лежа в больнице. «Он на днях также выписался из учреждения. Полицейские выясняют, связан ли уход женщины с новым знакомством», — комментировал полковник.