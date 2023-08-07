07 августа 2023

Пропавшую с дочерью свердловчанку заметили в десятках километров от дома

Жительницу Первоуральска, которая пропала вместе с 5-летней дочкой, видели в Дегтярске
© Служба новостей «URA.RU»
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День детей. Курган, ребенок, мать и дитя, материнство, Декрет
Исчезновение женщины с ребенком окутано тайной (архивное фото) Фото:

Жительницу Первоуральска Ирину Турцакову, которая пропала вместе с 5-летней дочерью, видели в магазине другого свердловского города — Дегтярска. Об этом URA.RU рассказала старшая дочь Турцаковых, Евгения, на которую в свою очередь вышли местные жители.

«Мне сообщили, что маму видели в Дегтярске, в магазине „Пятерочка“, только она была без ребенка. С ней был замечен мужчина без руки, с которым, предположительно, она могла уехать», — объяснила Евгения.

Девушка сильно переживает о матери и младшей сестре, которые два дня не выходят на связь. Она разместила в соцсетях объявление о розыске своих близких. Сейчас делом занимается полиция.

Как сообщал глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, к исчезновению Ирины Турцаковой может быть причастен мужчина, с которым та познакомилась лежа в больнице. «Он на днях также выписался из учреждения. Полицейские выясняют, связан ли уход женщины с новым знакомством», — комментировал полковник.

Ирина познакомилась с новым другом (справа в красной футболке) в больнице. У него особая примета — отсутствует левая рука
Ирина познакомилась с новым другом (справа в красной футболке) в больнице. У него особая примета — отсутствует левая рука
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Жительницу Первоуральска Ирину Турцакову, которая пропала вместе с 5-летней дочерью, видели в магазине другого свердловского города — Дегтярска. Об этом URA.RU рассказала старшая дочь Турцаковых, Евгения, на которую в свою очередь вышли местные жители. «Мне сообщили, что маму видели в Дегтярске, в магазине „Пятерочка“, только она была без ребенка. С ней был замечен мужчина без руки, с которым, предположительно, она могла уехать», — объяснила Евгения. Девушка сильно переживает о матери и младшей сестре, которые два дня не выходят на связь. Она разместила в соцсетях объявление о розыске своих близких. Сейчас делом занимается полиция. Как сообщал глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, к исчезновению Ирины Турцаковой может быть причастен мужчина, с которым та познакомилась лежа в больнице. «Он на днях также выписался из учреждения. Полицейские выясняют, связан ли уход женщины с новым знакомством», — комментировал полковник.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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