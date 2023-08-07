К исчезновению свердловчанки с ребенком причастен боец ЧВК «Вагнер». Фото

08 августа 2023 в 14:06 Размер текста - 17 +

Родные допускают, что Ирина уехала в гости к новому знакомому (архивное фото) Фото: Московец Илья © URA.RU Жительница Первоуральска Ирина Турцакова, которая два дня назад исчезла вместе с 5-летней дочкой, могла отправиться в гости к своему новому знакомому — бойцу частной армии бизнесмена Евгения Пригожина «Вагнер». О подробностях загадочной истории URA.RU рассказала старшая дочь женщины — Евгения. «Мама познакомилась с этим мужчиной, когда лежала в наркологической больнице, он там тоже лечился. Она мне о нем немного рассказывала — он боец ЧВК „Вагнер“. Моя мама большой патриот, очень интересуется темой СВО, думаю, они подружились на этой почве. Она собиралась к нему в гости, только странно, зачем взяла с собой ребенка», — говорит Евгения. Девушка опасается, как бы с ее родными не случилось беды, ведь о новом знакомом нет почти никакой информации. Она разместила клич о поиске близких в соцсетях, приложив фото мамы и ее нового друга. К делу подключилась полиция. «Мама у меня очень доверчивая, наивная. Очень боюсь за нее и сестру», — призналась старшая дочь. Ранее очевидцы сообщали, что пропавшую женщину и ее спутника, у которого нет руки, видели в магазине «Пятерочка» в Дегтярске. При этом ребенка со взрослыми якобы не было. Ирина и ее дочка могут быть сейчас с мужчиной в красной футболке Фото: соцсети Ирины Турцаковой

Жительница Первоуральска Ирина Турцакова, которая два дня назад исчезла вместе с 5-летней дочкой, могла отправиться в гости к своему новому знакомому — бойцу частной армии бизнесмена Евгения Пригожина «Вагнер». О подробностях загадочной истории URA.RU рассказала старшая дочь женщины — Евгения. «Мама познакомилась с этим мужчиной, когда лежала в наркологической больнице, он там тоже лечился. Она мне о нем немного рассказывала — он боец ЧВК „Вагнер“. Моя мама большой патриот, очень интересуется темой СВО, думаю, они подружились на этой почве. Она собиралась к нему в гости, только странно, зачем взяла с собой ребенка», — говорит Евгения. Девушка опасается, как бы с ее родными не случилось беды, ведь о новом знакомом нет почти никакой информации. Она разместила клич о поиске близких в соцсетях, приложив фото мамы и ее нового друга. К делу подключилась полиция. «Мама у меня очень доверчивая, наивная. Очень боюсь за нее и сестру», — призналась старшая дочь. Ранее очевидцы сообщали, что пропавшую женщину и ее спутника, у которого нет руки, видели в магазине «Пятерочка» в Дегтярске. При этом ребенка со взрослыми якобы не было.