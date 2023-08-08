08 августа 2023

В Челябинске самые дешевые садовые участки продаются в районе аэропорта. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Белый Яр после пожара. Курган , дача Руденко, садовый участок
Средняя стоимость садовых участков в СНТ, расположенных вблизи аэропорта составляет 75 тысяч рублей за сотку Фото:

В Челябинске самые недорогие садовые участки продают в СНТ, расположенных на ЧТЗ у первого озера, их можно увидеть по дороге в аэропорт. Средняя цена таких участков составляет 75 тысяч рублей за сотку, рассказал URA.RU руководитель Уральской риелторской компании Денис Медведев.

«В Челябинске недорогие садовые участки продаются в Тракторозаводском районе у первого озера недалеко от аэропорта. Это „Тракторосад 1“ и „Тракторосад 3“. Стоимость таких участков в среднем составляет 75 тысяч рублей за сотку», — сообщил Медведев.

По словам руководителя уральской риелторской компании, невысокая стоимость садов в СНТ «Тракторосад 1» и «Тракторосад 3» обусловлена приближенностью к заводам. Также их цена зависит от площади участка, местоположения и подведенных коммуникаций.

Средняя стоимость участков составляет 75 тысяч за сотку
Средняя стоимость участков составляет 75 тысяч за сотку
По словам руководителя уральской риелторской компании, невысокая стоимость садов в СНТ «Тракторосад 1» и «Тракторосад 3» обусловлена приближенностью к заводам
По словам руководителя уральской риелторской компании, невысокая стоимость садов в СНТ «Тракторосад 1» и «Тракторосад 3» обусловлена приближенностью к заводам

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В Челябинске самые недорогие садовые участки продают в СНТ, расположенных на ЧТЗ у первого озера, их можно увидеть по дороге в аэропорт. Средняя цена таких участков составляет 75 тысяч рублей за сотку, рассказал URA.RU руководитель Уральской риелторской компании Денис Медведев. «В Челябинске недорогие садовые участки продаются в Тракторозаводском районе у первого озера недалеко от аэропорта. Это „Тракторосад 1“ и „Тракторосад 3“. Стоимость таких участков в среднем составляет 75 тысяч рублей за сотку», — сообщил Медведев. По словам руководителя уральской риелторской компании, невысокая стоимость садов в СНТ «Тракторосад 1» и «Тракторосад 3» обусловлена приближенностью к заводам. Также их цена зависит от площади участка, местоположения и подведенных коммуникаций.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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