В Челябинске самые дешевые садовые участки продаются в районе аэропорта. Скрин

09 августа 2023 в 08:45 Размер текста - 17 +

Средняя стоимость садовых участков в СНТ, расположенных вблизи аэропорта составляет 75 тысяч рублей за сотку Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Челябинске самые недорогие садовые участки продают в СНТ, расположенных на ЧТЗ у первого озера, их можно увидеть по дороге в аэропорт. Средняя цена таких участков составляет 75 тысяч рублей за сотку, рассказал URA.RU руководитель Уральской риелторской компании Денис Медведев. «В Челябинске недорогие садовые участки продаются в Тракторозаводском районе у первого озера недалеко от аэропорта. Это „Тракторосад 1“ и „Тракторосад 3“. Стоимость таких участков в среднем составляет 75 тысяч рублей за сотку», — сообщил Медведев. По словам руководителя уральской риелторской компании, невысокая стоимость садов в СНТ «Тракторосад 1» и «Тракторосад 3» обусловлена приближенностью к заводам. Также их цена зависит от площади участка, местоположения и подведенных коммуникаций. Средняя стоимость участков составляет 75 тысяч за сотку Скрин: яндекс карты По словам руководителя уральской риелторской компании, невысокая стоимость садов в СНТ «Тракторосад 1» и «Тракторосад 3» обусловлена приближенностью к заводам Скрин: яндекс карты

В Челябинске самые недорогие садовые участки продают в СНТ, расположенных на ЧТЗ у первого озера, их можно увидеть по дороге в аэропорт. Средняя цена таких участков составляет 75 тысяч рублей за сотку, рассказал URA.RU руководитель Уральской риелторской компании Денис Медведев. «В Челябинске недорогие садовые участки продаются в Тракторозаводском районе у первого озера недалеко от аэропорта. Это „Тракторосад 1“ и „Тракторосад 3“. Стоимость таких участков в среднем составляет 75 тысяч рублей за сотку», — сообщил Медведев. По словам руководителя уральской риелторской компании, невысокая стоимость садов в СНТ «Тракторосад 1» и «Тракторосад 3» обусловлена приближенностью к заводам. Также их цена зависит от площади участка, местоположения и подведенных коммуникаций.