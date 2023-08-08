В Челябинске самые недорогие садовые участки продают в СНТ, расположенных на ЧТЗ у первого озера, их можно увидеть по дороге в аэропорт. Средняя цена таких участков составляет 75 тысяч рублей за сотку, рассказал URA.RU руководитель Уральской риелторской компании Денис Медведев.
«В Челябинске недорогие садовые участки продаются в Тракторозаводском районе у первого озера недалеко от аэропорта. Это „Тракторосад 1“ и „Тракторосад 3“. Стоимость таких участков в среднем составляет 75 тысяч рублей за сотку», — сообщил Медведев.
По словам руководителя уральской риелторской компании, невысокая стоимость садов в СНТ «Тракторосад 1» и «Тракторосад 3» обусловлена приближенностью к заводам. Также их цена зависит от площади участка, местоположения и подведенных коммуникаций.
Средняя стоимость участков составляет 75 тысяч за сотку
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По словам руководителя уральской риелторской компании, невысокая стоимость садов в СНТ «Тракторосад 1» и «Тракторосад 3» обусловлена приближенностью к заводам
В Челябинске самые недорогие садовые участки продают в СНТ, расположенных на ЧТЗ у первого озера, их можно увидеть по дороге в аэропорт. Средняя цена таких участков составляет 75 тысяч рублей за сотку, рассказал URA.RU руководитель Уральской риелторской компании Денис Медведев. «В Челябинске недорогие садовые участки продаются в Тракторозаводском районе у первого озера недалеко от аэропорта. Это „Тракторосад 1“ и „Тракторосад 3“. Стоимость таких участков в среднем составляет 75 тысяч рублей за сотку», — сообщил Медведев. По словам руководителя уральской риелторской компании, невысокая стоимость садов в СНТ «Тракторосад 1» и «Тракторосад 3» обусловлена приближенностью к заводам. Также их цена зависит от площади участка, местоположения и подведенных коммуникаций.