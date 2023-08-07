Ребенок из Тюмени подхватил забытую «болезнь нищих»

В Тюмени у семилетнего ребенка нашли редкую болезнь анкилостомоз

08 августа 2023 в 15:41 Размер текста - 17 +

В анализах ребенка нашли паразитов, чьи личинки созревают в кишечнике носителя и пьют его кровь Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Тюмени в 2022 году у семилетнего ребенка нашли редкую для РФ, так называемую «забытую» болезнь — анкилостомоз. Информация представлена на сайте регионального управления Роспотребнадзора. Анкилостомоз считается «болезнью нищих», так как преимущественно поражает беднейшие слои населения в наиболее отсталых регионах мира. «В 2022 году зарегистрирован один случай заболевания анкилостомозом. Заболевший — ребенок 2015 года рождения, житель Тюмени», — рассказали в Роспотребнадзоре. Анкилостомоз — паразитарное заболевание, его переносчиками являются личинки определенного вида червей. Заразиться им можно через грязную воду, овощи или фрукты, либо походив босыми ногами по песку, где обитают личинки. По итогу черви развиваются в кишечнике зараженного, питаются его кровью и провоцируют аллергию, анемию, появление волдырей и другие симптомы. Заболевание входит в список «забытых», то есть тех, на борьбу с которыми в мире выделяют крайне ограниченные средства. Причина в том, что поражают эти болезни, как правило, беднейшие и маргинализированные слои населения в наиболее отсталых регионах. В РФ болезнь встречается редко, в основном фиксируют завозные случаи. В отчете тюменского Роспотребнадзора не указано, как произошло заражение ребенка. URA.RU направило в ведомство запрос. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Тюмени в 2022 году у семилетнего ребенка нашли редкую для РФ, так называемую «забытую» болезнь — анкилостомоз. Информация представлена на сайте регионального управления Роспотребнадзора. Анкилостомоз считается «болезнью нищих», так как преимущественно поражает беднейшие слои населения в наиболее отсталых регионах мира. «В 2022 году зарегистрирован один случай заболевания анкилостомозом. Заболевший — ребенок 2015 года рождения, житель Тюмени», — рассказали в Роспотребнадзоре. Анкилостомоз — паразитарное заболевание, его переносчиками являются личинки определенного вида червей. Заразиться им можно через грязную воду, овощи или фрукты, либо походив босыми ногами по песку, где обитают личинки. По итогу черви развиваются в кишечнике зараженного, питаются его кровью и провоцируют аллергию, анемию, появление волдырей и другие симптомы. Заболевание входит в список «забытых», то есть тех, на борьбу с которыми в мире выделяют крайне ограниченные средства. Причина в том, что поражают эти болезни, как правило, беднейшие и маргинализированные слои населения в наиболее отсталых регионах. В РФ болезнь встречается редко, в основном фиксируют завозные случаи. В отчете тюменского Роспотребнадзора не указано, как произошло заражение ребенка. URA.RU направило в ведомство запрос.