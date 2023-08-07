Директору курганского МУП вынесли приговор за крупную растрату

В Курганской области директора МУП признали виновным в растрате

Директор курганского МУП незаконно присвоил деньги Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Руководителя МУП «Комхоз», входящего в структуру администрации Шатровского округа (Курганская область), признали виновным в растрате в крупном размере. Мужчину судили за приписки в табели, согласно которым он присвоил себе бюджетные деньги. Информация появилась в системе ГАС «Правосудие».

«Уголовные дела — первая инстанция. Статья 160 ч.4 (присвоение или растрата, совершенные в особо крупном размере). Обвинительный приговор», — говорится в картотеке Шатровского районного суда. Обвиняемым значится глава местного МУП «Комхоз», которым владеет администрация округа.

Согласно материалам дела, мужчина отдавал распоряжения, которые позволили ему незаконно повысить зарплату. Он вносил неверные данные в табели, приписывая себе сверхурочные часы.

В объединенной пресс-службе судов Курганской области URA.RU рассказали, что суд переквалифицировал обвинение руководителю. Директора признали виновным по более мягкой статье. Его приговорили его к штрафу в размере 300 тысяч рублей. Также ему на год запретят занимать должности на государственной и муниципальной службе. Мужчине придется возместить нанесенный ущерб в размере более 247 тысяч. Приговор в законную силу не вступил.

Ранее URA.RU сообщало, что в Шатрово судят директора муниципального предприятия по обвинению в растрате. Мужчину обвиняли в присвоении средств в особо крупном размере.