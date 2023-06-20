Директора курганского МУП обвиняют в растрате в особо крупном размере

21 июня 2023 в 15:45 Размер текста - 17 +

Дело о растрате директора курганского МУП слушают в суде Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Руководителя теплоснабжающей организации «Комхоз» Сергея Маклакова из структуры администрации Шатровского округа (Курганская область) судят по обвинению в присвоении средств в особо крупном размере. Информация размещена в системе ГАС «Правосудие». «Уголовные дела — первая инстанция. Маклаков Сергей Терентьевич. УК РФ: ст. 160 ч.4 (присвоение или растрата, совершенные в особо крупном размере)», — сообщается на сайте районного суда. Согласно открытым данным, обвиняемый является директором МУП «Комхоз» Шатровской администрации. Источники, приближенные к правоохранительным органам, в беседе с URA.RU сообщили, что руководителя судят за то, что он якобы приписывал себе сверхурочные, а также ставил в табель рабочие дни во время отдыха. Сумма ущерба от его действий могла превысить 1,3 млн рублей. Судебные заседания длятся почти четыре месяца. Ранее URA.RU сообщало, что курганский главврач подал кассацию на приговор о растрате. Мужчина попытается отменить решение суда, признавшее его виновным в присвоении 300 тысяч рублей.

Руководителя теплоснабжающей организации «Комхоз» Сергея Маклакова из структуры администрации Шатровского округа (Курганская область) судят по обвинению в присвоении средств в особо крупном размере. Информация размещена в системе ГАС «Правосудие». «Уголовные дела — первая инстанция. Маклаков Сергей Терентьевич. УК РФ: ст. 160 ч.4 (присвоение или растрата, совершенные в особо крупном размере)», — сообщается на сайте районного суда. Согласно открытым данным, обвиняемый является директором МУП «Комхоз» Шатровской администрации. Источники, приближенные к правоохранительным органам, в беседе с URA.RU сообщили, что руководителя судят за то, что он якобы приписывал себе сверхурочные, а также ставил в табель рабочие дни во время отдыха. Сумма ущерба от его действий могла превысить 1,3 млн рублей. Судебные заседания длятся почти четыре месяца. Ранее URA.RU сообщало, что курганский главврач подал кассацию на приговор о растрате. Мужчина попытается отменить решение суда, признавшее его виновным в присвоении 300 тысяч рублей.