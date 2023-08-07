Жители Сургута раскупили билеты на премьерный спектакль городского театра

Сургутский музыкально-драматический театр готовит к премьере осеннего театрального сезона спектакль «Онегин». Продажа билетов на событие отмечается ажиотажным спросом. Об этом URA.RU сообщил замдиректора театра по связям с общественностью и маркетингу Андрей Кулешов.
«На ажиотажный спрос оказали влияние несколько факторов: премьерным показом „Онегин“ мы закрыли предыдущий творческий сезон, когда этот спектакль поставили единственный раз. Первый показ получил восторженные отзывы от зрителей, люди захотели прийти еще раз. Во-вторых, над спектаклем работала крутая команда постановщиков с разных городов России, профессиональную работу достойно наградили. К тому же, „Онегин“ — это классика, такие спектакли пользуются большим спросом» — рассказал Кулешов.
Спектакль по роману в стихах Александра Пушкина зрители смогут увидеть вновь на сцене городского театра 15 и 16 сентября. Дополнительный показ состоится 13 октября. Отличительной особенностью спектакля станет уникальное музыкальное оформление от бурятского композитора Дахалэ Жамбалова.
Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.