07 августа 2023

Жители Сургута раскупили билеты на премьерный спектакль городского театра

© Служба новостей «URA.RU»
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Коляда-театр и открытие сезона детским спектаклем "Карлсон вернулся". Екатеринбург, билеты, контроль
Сургутяне пойдут на премьеру «Онегина» второй раз Фото:

Сургутский музыкально-драматический театр готовит к премьере осеннего театрального сезона спектакль «Онегин». Продажа билетов на событие отмечается ажиотажным спросом. Об этом URA.RU сообщил замдиректора театра по связям с общественностью и маркетингу Андрей Кулешов.

«На ажиотажный спрос оказали влияние несколько факторов: премьерным показом „Онегин“ мы закрыли предыдущий творческий сезон, когда этот спектакль поставили единственный раз. Первый показ получил восторженные отзывы от зрителей, люди захотели прийти еще раз. Во-вторых, над спектаклем работала крутая команда постановщиков с разных городов России, профессиональную работу достойно наградили. К тому же, „Онегин“ — это классика, такие спектакли пользуются большим спросом» — рассказал Кулешов.

Спектакль по роману в стихах Александра Пушкина зрители смогут увидеть вновь на сцене городского театра 15 и 16 сентября. Дополнительный показ состоится 13 октября. Отличительной особенностью спектакля станет уникальное музыкальное оформление от бурятского композитора Дахалэ Жамбалова.

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Сургутский музыкально-драматический театр готовит к премьере осеннего театрального сезона спектакль «Онегин». Продажа билетов на событие отмечается ажиотажным спросом. Об этом URA.RU сообщил замдиректора театра по связям с общественностью и маркетингу Андрей Кулешов. «На ажиотажный спрос оказали влияние несколько факторов: премьерным показом „Онегин“ мы закрыли предыдущий творческий сезон, когда этот спектакль поставили единственный раз. Первый показ получил восторженные отзывы от зрителей, люди захотели прийти еще раз. Во-вторых, над спектаклем работала крутая команда постановщиков с разных городов России, профессиональную работу достойно наградили. К тому же, „Онегин“ — это классика, такие спектакли пользуются большим спросом» — рассказал Кулешов. Спектакль по роману в стихах Александра Пушкина зрители смогут увидеть вновь на сцене городского театра 15 и 16 сентября. Дополнительный показ состоится 13 октября. Отличительной особенностью спектакля станет уникальное музыкальное оформление от бурятского композитора Дахалэ Жамбалова.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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