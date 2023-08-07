В Новом Уренгое пожаловались на условия в перинатальном центре. Фото

08 августа 2023 в 16:14 Размер текста - 17 +

Жительницу возмутили условия перинатального центра Фото: Илья Московец © URA.RU Жительница Нового Уренгоя (ЯНАО) пожаловалась на условия в перинатальном центре отделения патологии. В медучреждении также не хватает специалистов, акушерам приходится работать ежедневно, написала Светлана Светличная в комментариях на личной странице губернатора Дмитрия Артюхова. «Прошу обратить внимание на состояние перинатального центра отделения патологии в Новом Уренгое. Душевая, как была одна, так и осталась. В таком состоянии, как в старом общежитии. Палаты по восемь коек, если не хватает, то женщины лежат на койках в коридоре. Специалистов не хватает, акушеры работают каждый день. Еда оставляет желать лучшего, также про это неоднократно писали. Как было все с 2000-х годов, так и осталось», — написала автор. В окружном департаменте здравоохранения жительнице объяснили, что в перинатальном центре ведется ремонт, в скором времени будет обновлен интерьер отделений. Отделение рассчитано на 20 коек, в среднем койки бывают заняты примерно на 60-70%. Крайне редко палаты оказываются переполненными. «В больнице действует альтернативное меню — пациент имеет возможность выбора блюд. Администрация учреждения проводит постоянную активную работу по подбору кадров, в том числе приглашая на работу врачей-специалистов из других регионов», — добавили там. Ранее сообщалось, что жители Нового Уренгоя сравнили условия в новом роддоме с армейской казармой. Больше всего горожан возмутил санузел в больнице. Перинатальный центр в Новом Уренгое Фото: страница Дмитрия Артюхова во «Вконтакте», автор Светлана Светличная Душевая Фото: страница Дмитрия Артюхова во «Вконтакте», автор Светлана Светличная Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жительница Нового Уренгоя (ЯНАО) пожаловалась на условия в перинатальном центре отделения патологии. В медучреждении также не хватает специалистов, акушерам приходится работать ежедневно, написала Светлана Светличная в комментариях на личной странице губернатора Дмитрия Артюхова. «Прошу обратить внимание на состояние перинатального центра отделения патологии в Новом Уренгое. Душевая, как была одна, так и осталась. В таком состоянии, как в старом общежитии. Палаты по восемь коек, если не хватает, то женщины лежат на койках в коридоре. Специалистов не хватает, акушеры работают каждый день. Еда оставляет желать лучшего, также про это неоднократно писали. Как было все с 2000-х годов, так и осталось», — написала автор. В окружном департаменте здравоохранения жительнице объяснили, что в перинатальном центре ведется ремонт, в скором времени будет обновлен интерьер отделений. Отделение рассчитано на 20 коек, в среднем койки бывают заняты примерно на 60-70%. Крайне редко палаты оказываются переполненными. «В больнице действует альтернативное меню — пациент имеет возможность выбора блюд. Администрация учреждения проводит постоянную активную работу по подбору кадров, в том числе приглашая на работу врачей-специалистов из других регионов», — добавили там. Ранее сообщалось, что жители Нового Уренгоя сравнили условия в новом роддоме с армейской казармой. Больше всего горожан возмутил санузел в больнице.