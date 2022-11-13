Житель Нового Уренгоя показал условия для рожениц в новом роддоме Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Житель Нового Уренгоя (ЯНАО) сравнил условия санузла в новом роддоме с армейской казармой. Мужчина также написал об этом губернатору округа Дмитрию Артюхову и показал фото в соцсети «ВКонтакте».

«В общем-то проблема очень простая и думаю всем известная. Может быть так же, как и я, уже кто-то писал Дмитрию Артюхову, но думаю, продублировать — лишним не будет. В армейских казармах получше все это выглядит», — написал автор Vyacheslav Somikhin в группе «ГОРОРО | Новый Уренгой».

Пользователи в комментариях разделили мнение автора, согласившись с тем, что условия для рожениц могли бы быть лучше. «Согласна полностью. В общем, палаты в роддоме неплохие, туалеты тоже терпимо. Но душ, это что-то с чем-то, у нас в палате вообще вода шла „летняя“, то есть даже помыть новорожденного ребенка было невозможно», — рассказала Ольга Крупнова. «Да. Поддерживаю. Воды теплой не было, только холодная, в июле лежала», — добавила Галина Хохолкова.

На пост отреагировали представители Новоуренгойской центральной городской больницы. Там отметили, что после сообщения инженеры проверили все санузлы в перинатальном центре. «Администрация перинатального центра усилит контроль за оборудованием в душевых и туалетных комнатах. В здании акушерского корпуса ежегодно проводится текущий ремонт. В декабре палаты будут отремонтированы», — подчеркнули там.

Ранее сообщалось, что жители Губкинского пожаловались главе региона на отсутствие врача аллерголога. По словам горожан, пациентам некуда обращаться.

Душевая в роддоме Vyacheslav Somikhin