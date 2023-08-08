В день выборов тюменцы получат шанс выиграть квартиру

В Тюмени 10 сентября пройдет викторина, главным призом которой станут квартиры и машины

09 августа 2023 в 15:04 Размер текста - 17 +

Тюменцы смогут выиграть квартиру, машину или другие ценные призы Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU В Тюмени 10 сентября, в рамках фестиваля «Тюменская осень», пройдет викторина «Zнай свой край!», в которой жители города смогут выиграть квартиры, автомобили и другие призы. Информация об условиях участия опубликована на сайте благотворительного фонда развития Тюмени. «Викторина „Zнай свой край!“ проводится для граждан, пришедших на мероприятия фестиваля „Тюменская осень“ 10 сентября. Участником может быть совершеннолетний гражданин РФ, зарегистрированный в Тюмени. Викторина проводится в два этапа. Призы: кондитерские изделия, бытовая техника, квартиры, автомобили и иные подарки», — следует из положения о мероприятии. Для участия в первом этапе гражданам предстоит прийти в центры проведения викторины и ответить на вопрос из карточек. Правильный ответ дает право на подарок и участие во втором этапе, где будут разыграны самые крупные призы. Для их получения нужно будет, чтобы карточку участника случайным образом выбрали из числа других, а затем в прямом эфире человек правильно ответил на два вопроса. На каждый ответ будет дано по 5 секунд. В Тюмени будут работать 189 центров проведения викторины. К каждому из них относятся дома по определенным адресам.

В Тюмени 10 сентября, в рамках фестиваля «Тюменская осень», пройдет викторина «Zнай свой край!», в которой жители города смогут выиграть квартиры, автомобили и другие призы. Информация об условиях участия опубликована на сайте благотворительного фонда развития Тюмени. «Викторина „Zнай свой край!“ проводится для граждан, пришедших на мероприятия фестиваля „Тюменская осень“ 10 сентября. Участником может быть совершеннолетний гражданин РФ, зарегистрированный в Тюмени. Викторина проводится в два этапа. Призы: кондитерские изделия, бытовая техника, квартиры, автомобили и иные подарки», — следует из положения о мероприятии. Для участия в первом этапе гражданам предстоит прийти в центры проведения викторины и ответить на вопрос из карточек. Правильный ответ дает право на подарок и участие во втором этапе, где будут разыграны самые крупные призы. Для их получения нужно будет, чтобы карточку участника случайным образом выбрали из числа других, а затем в прямом эфире человек правильно ответил на два вопроса. На каждый ответ будет дано по 5 секунд. В Тюмени будут работать 189 центров проведения викторины. К каждому из них относятся дома по определенным адресам.