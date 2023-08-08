Курганский подрядчик назвал причины задержки капремонтов домов

Курганский подрядчик: капремонты домов задерживаются из-за отсутствия специалистов и условий оплаты

Директор строительной организации считает, что подрядчикам предоставляют невыгодные условия (архивное фото) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Директор курганской строительной организации ООО «Курганремстрой» Владимир Нечеухин назвал причины, по которым задерживается капитальный ремонт многоквартирных домов в городе. Среди них — отсутствие специалистов и условия оплаты труда. Об этом он рассказал в прямом эфире на странице депутата курганской гордумы Якова Сидорова «ВКонтакте».

«Тут несколько причин. В Кургане не хватает подрядных организаций в связи с отсутствием специалистов: маляров, штукатуров и других. Еще одна причина — это условия оплаты выполненных работ, установленные по некоторым домам», — сообщает Нечеухин. Они не берут подобные объекты, так как зарплаты и деньги на материалы за проведенную работу подрядчикам по таким договорам компенсируют спустя почти год.

Также на трансляции директор сослался на статистические данные мэрии Кургана об исполнении бюджета поддержки коммунального хозяйства. Он заявил, что средства в размере 995,53 млн рублей не удастся охватить существующим количеством строительных организаций в городе. По данным документов, за пять месяцев было исполнено не более 29% от указанной суммы по этому направлению.



В пресс-службе администрации Кургана URA.RU ответили, что данная ситуация никак не связана с мэрией и бюджетом города. «Ремонт домов происходит за счет отчислений, которые вносятся жителями ежемесячно за капитальный ремонт. Рекомендуем обратиться в фонд капремонта», — сообщают в мэрии. На момент публикации ответ от регионального фонда капремонта получен не был.



Ранее URA.RU писало, что в Курганской области затягивается капитальный ремонт 12 школ. Подрядчики не успевают выполнить работы по ремонту школ до 1 сентября.