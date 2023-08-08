Пермский край не выполнил указ Путина

Минздрав: зарплаты пермских медиков не соответствуют майским указам Путина

08 августа 2023 в 20:48 Размер текста - 17 +

Зарплаты медиков остаются ниже средней по Пермскому краю Фото: Илья Московец © URA.RU В Пермском крае зарплаты медиков за 2022 год увеличились от 13 до 33% в зависимости от квалификации. Но их уровень все равно остается меньше, чем требовал в своем указе от 7 мая 2012 года президент РФ Владимир Путин. То есть у младшего и среднего персонала зарплаты меньше среднего трудового дохода по региону, а у врачей меньше двух средних доходов. Об этом говорится в докладе регионального минздрава, подготовленного к презентации законодательному собранию Прикамья. «По итогам работы за 2022 год, показатели по уровню среднемесячной зарплаты при прогнозном значении среднемесячного дохода от трудовой деятельности в регионе 42 817,9 рубля достигнуты на уровне: по врачам — 196,7%, или 84 237 рублей (плановое значение — 200% или 85 635,8 рубля); по среднему медицинскому персоналу — 98,7%, или 42 254 рубля (плановое значение — 100%, или 42 817,9 рубля); по младшему медперсоналу — 94,6%, или 40 525 рублей (плановое значение — 100%, или 42 817,9 рубля)», — говорится в документе. Он опубликован на сайте заксобрания Прикамья. За 2022 год средняя зарплата медиков с высшим образованием выросла на 17,7%, у среднего медперсонала на 13,8%, а у младшего — на 33,2%. Эти данные не отражают сведения о сотрудниках частных клиник и федеральных учреждений. На вопрос URA.RU о причинах неисполнения указа президента и сроках исправления ситуации в минздраве Пермского края ответили следующее: «Достижение целевых показатели находится на контроле минздрава Пермского края. Руководителям медицинских учреждений Пермского края поставлена задача по оптимизации работы и направлении высвободившихся средств от оптимизации расходов на фонд оплаты труда для обеспечения достижения целевых показателей на достигнутый уровень прошлого года». Как ранее рассказывало URA.RU, в Прикамье за 2022 год сократилось количество хирургов и врачей терапевтического профиля. При этом за счет сокращения ставок укомплектованность больниц этими специалистами стала выше. В бригадах скорой помощи в Пермском крае врачей заменяют фельдшерами. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Пермском крае зарплаты медиков за 2022 год увеличились от 13 до 33% в зависимости от квалификации. Но их уровень все равно остается меньше, чем требовал в своем указе от 7 мая 2012 года президент РФ Владимир Путин. То есть у младшего и среднего персонала зарплаты меньше среднего трудового дохода по региону, а у врачей меньше двух средних доходов. Об этом говорится в докладе регионального минздрава, подготовленного к презентации законодательному собранию Прикамья. «По итогам работы за 2022 год, показатели по уровню среднемесячной зарплаты при прогнозном значении среднемесячного дохода от трудовой деятельности в регионе 42 817,9 рубля достигнуты на уровне: по врачам — 196,7%, или 84 237 рублей (плановое значение — 200% или 85 635,8 рубля); по среднему медицинскому персоналу — 98,7%, или 42 254 рубля (плановое значение — 100%, или 42 817,9 рубля); по младшему медперсоналу — 94,6%, или 40 525 рублей (плановое значение — 100%, или 42 817,9 рубля)», — говорится в документе. Он опубликован на сайте заксобрания Прикамья. За 2022 год средняя зарплата медиков с высшим образованием выросла на 17,7%, у среднего медперсонала на 13,8%, а у младшего — на 33,2%. Эти данные не отражают сведения о сотрудниках частных клиник и федеральных учреждений. На вопрос URA.RU о причинах неисполнения указа президента и сроках исправления ситуации в минздраве Пермского края ответили следующее: «Достижение целевых показатели находится на контроле минздрава Пермского края. Руководителям медицинских учреждений Пермского края поставлена задача по оптимизации работы и направлении высвободившихся средств от оптимизации расходов на фонд оплаты труда для обеспечения достижения целевых показателей на достигнутый уровень прошлого года». Как ранее рассказывало URA.RU, в Прикамье за 2022 год сократилось количество хирургов и врачей терапевтического профиля. При этом за счет сокращения ставок укомплектованность больниц этими специалистами стала выше. В бригадах скорой помощи в Пермском крае врачей заменяют фельдшерами.