В Пермском крае на скорой помощи врачей заменяют фельдшерами

Бригады скорой помощи в Пермском крае обновляют, заменяя врачей (специалистов с высшим образованием) фельдшерами, которые окончили медучилище. На Пермской станции скорой в 2022 году реформе подверглись пять бригад, и процесс продолжается. Об этом говорится в докладе минздрава Пермского края.
«В Пермской станции СМП произошла замена пяти врачебных общепрофильных бригад на фельдшерские. На станции СМП Кунгура одна врачебная общепрофильная бригада заменена на фельдшерскую. Продолжается процесс замещения врачебных фельшерскими», — говорится в документе, опубликованном на сайте законодательного собрания Прикамья.
Всего в службе скорой помощи Пермского края дежурят 235 бригад. 179 из них фельдшерских, 28 врачебных и 28 специализированных. В 2022 году сократили три бригады на Пермской станции. На скорой работают 258 врачей и 174 средних медицинских работников. Уровень укомплектованности штата составляет 94%. Ранее URA.RU рассказывало, что врачи в Пермском крае возглавили рейтинг самых дефицитных специальностей. Между тем в регионе становится меньше хирургов и терапевтов.
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