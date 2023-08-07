Тюменский треш-стример в прямом эфире оскорблял кавказцев и их матерей

08 августа 2023 в 17:21 Размер текста - 17 +

Треш-стример оскорблял кавказцев в социальной сети «Друг вокруг» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Тюменский треш-стример в прямом эфире социальной сети «Друг вокруг» оскорблял представителей народов Кавказа и их матерей. Во время трансляции некоторые зрители начали открыто угрожать мужчине и пообещали наказать его за сказанные слова. «Зрителей эфира данный факт возмутил. На видеокадрах, попавших в распоряжении редакции „Нашего Города“ слышно, что за кадром мужчину пытается успокоить девушка. Однако уговоры прекратить эфир на стримера не действуют. По словам одной из зрительниц скандальной трансляции, блогер уже на протяжении четырех лет ведет стримы в приложении „Друг вокруг“», — сообщает издание «Наш город». В пресс-службе областного управления МВД России по Тюменской области агентству сообщили, что в данный момент силовики занимаются поиском указанного мужчины. «Сотрудники полиции проводят проверку по видеозаписи, размещенной в социальных сетях. В рамках проверки будет установлена личность мужчины и дана юридическая оценка его высказываниям», — прокомментировали ситуацию в УМВД по Тюменской области Ранее агентство писало о том, что в Тюмени была арестована треш-стримерша Жади, которая в прямом эфире одной из соцсетей грозила расправой собственному ребенку. 10 июля блогерша, проводя прямой эфир в социальных сетях, кричала на своего 12-летнего сына из-за невыполненной просьбы, угрожала выгнать его из дома, «зарезать и закопать». На время следствия ее дети были помещены в социально-реабилитационный центр. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Тюменский треш-стример в прямом эфире социальной сети «Друг вокруг» оскорблял представителей народов Кавказа и их матерей. Во время трансляции некоторые зрители начали открыто угрожать мужчине и пообещали наказать его за сказанные слова. «Зрителей эфира данный факт возмутил. На видеокадрах, попавших в распоряжении редакции „Нашего Города“ слышно, что за кадром мужчину пытается успокоить девушка. Однако уговоры прекратить эфир на стримера не действуют. По словам одной из зрительниц скандальной трансляции, блогер уже на протяжении четырех лет ведет стримы в приложении „Друг вокруг“», — сообщает издание «Наш город». В пресс-службе областного управления МВД России по Тюменской области агентству сообщили, что в данный момент силовики занимаются поиском указанного мужчины. «Сотрудники полиции проводят проверку по видеозаписи, размещенной в социальных сетях. В рамках проверки будет установлена личность мужчины и дана юридическая оценка его высказываниям», — прокомментировали ситуацию в УМВД по Тюменской области Ранее агентство писало о том, что в Тюмени была арестована треш-стримерша Жади, которая в прямом эфире одной из соцсетей грозила расправой собственному ребенку. 10 июля блогерша, проводя прямой эфир в социальных сетях, кричала на своего 12-летнего сына из-за невыполненной просьбы, угрожала выгнать его из дома, «зарезать и закопать». На время следствия ее дети были помещены в социально-реабилитационный центр.