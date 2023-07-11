11 июля 2023

У тюменской стримерши Жади, угрожавшей убить ребенка, забрали детей

© Служба новостей «URA.RU»
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Яна Лантратова. Челябинск, лантратова яна
Наказать тюменку требовала депутат Госдумы Яна Лантратова (на фото) Фото:

Дети тюменской стримерши, угрожавшей в прямом эфире убить своего ребенка, помещены в социально-реабилитационный центр. Об этом URA.RU сообщили в региональной прокуратуре. Саму женщину, известную под псевдонимом Жади, задержала полиция.

«32-летняя жительница Тюменской области, воспитывающая двоих несовершеннолетних детей, задержана сотрудниками правоохранительных органов. Возбуждено уголовное дело по п.„г“ ч.2 ст. 117 УК РФ (истязание в отношении несовершеннолетнего). Дети помещены в социально-реабилитационный центр», — рассказали в ведомстве.

В департаменте соцразвития региона добавили, что дети в возрасте 12 и 4 лет размещены в социально-реабилитационном центре до выяснения всех обстоятельств и решения вопроса об их дальнейшем жизнеустройстве. «С детьми работают специалисты», — отметили там.

10 июля блогерша, проводя прямой эфир в социальных сетях, кричала на своего 12-летнего сына из-за невыполненной просьбы, угрожала выгнать его из дома, «зарезать и закопать». Скандал вышел на федеральный уровень — наказать женщину требовала депутат Госдумы Яна Лантратова.

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Дети тюменской стримерши, угрожавшей в прямом эфире убить своего ребенка, помещены в социально-реабилитационный центр. Об этом URA.RU сообщили в региональной прокуратуре. Саму женщину, известную под псевдонимом Жади, задержала полиция. «32-летняя жительница Тюменской области, воспитывающая двоих несовершеннолетних детей, задержана сотрудниками правоохранительных органов. Возбуждено уголовное дело по п.„г“ ч.2 ст. 117 УК РФ (истязание в отношении несовершеннолетнего). Дети помещены в социально-реабилитационный центр», — рассказали в ведомстве. В департаменте соцразвития региона добавили, что дети в возрасте 12 и 4 лет размещены в социально-реабилитационном центре до выяснения всех обстоятельств и решения вопроса об их дальнейшем жизнеустройстве. «С детьми работают специалисты», — отметили там. 10 июля блогерша, проводя прямой эфир в социальных сетях, кричала на своего 12-летнего сына из-за невыполненной просьбы, угрожала выгнать его из дома, «зарезать и закопать». Скандал вышел на федеральный уровень — наказать женщину требовала депутат Госдумы Яна Лантратова.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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