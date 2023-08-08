Мизулина уличила Ельцин Центр в провокации из-за концерта группы «Сансара»

08 августа 2023 в 17:49 Размер текста - 17 +

«Сансара» анонсировали концерт на 10 августа Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина считает, что Ельцин Центр устраивает провокации в виде концертов. Одним из таковых Мизулина считает выступление группы «Сансара», которое пройдет в президентском центре 10 августа. В связи с этим, по ее мнению, необходимо придумать на государственном уровне четкие правила, могут ли артисты выступать в России после критики СВО с их стороны или нет. «Со стороны Ельцин Центра — это очередная провокация, ничего неожиданного в этом нет. Эта организация все время занимается подобными действиями», — выразила мнение Мизулина в своем telegram-канале. Также она заявила, что хотела бы получить четкие инструкции, чтобы понимать, могут ли выступать в России те люди, которые покинули страну после начала спецоперации. «Сколько можно бегать за каждым конкретным исполнителем? Надо вопрос решать капитально, чтобы в обществе не возникало возмущений», — уверена Мизулина. Ранее стало известно, что группа «Сансара» 10 августа исполнит хиты в Ельцин Центре. Выступление должно стать первым после того, как музыканты покинули Россию в 2022 году. Мизулина добилась отмены концерта рэпера Big Baby Tape в Екатеринбурге летом 2023 года.

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина считает, что Ельцин Центр устраивает провокации в виде концертов. Одним из таковых Мизулина считает выступление группы «Сансара», которое пройдет в президентском центре 10 августа. В связи с этим, по ее мнению, необходимо придумать на государственном уровне четкие правила, могут ли артисты выступать в России после критики СВО с их стороны или нет. «Со стороны Ельцин Центра — это очередная провокация, ничего неожиданного в этом нет. Эта организация все время занимается подобными действиями», — выразила мнение Мизулина в своем telegram-канале. Также она заявила, что хотела бы получить четкие инструкции, чтобы понимать, могут ли выступать в России те люди, которые покинули страну после начала спецоперации. «Сколько можно бегать за каждым конкретным исполнителем? Надо вопрос решать капитально, чтобы в обществе не возникало возмущений», — уверена Мизулина. Ранее стало известно, что группа «Сансара» 10 августа исполнит хиты в Ельцин Центре. Выступление должно стать первым после того, как музыканты покинули Россию в 2022 году. Мизулина добилась отмены концерта рэпера Big Baby Tape в Екатеринбурге летом 2023 года.