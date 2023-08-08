В Екатеринбурге образовался сильнейший дефицит токарей и слесарей

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Экологические решения Мечел по модернизации производства (в рамках реализации проекта «Чистый воздух»). Челябинск, слесарь, рабочий, промкорпус газоочистки эспц
Екатеринбургские предприятия нуждаются в новых кадрах Фото:

Работодатели Екатеринбурга выразили острую востребованность токарей, инженеров и слесарей. Число вакансий на такие специальности увеличилось в три раза. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе сервиса «Авито Работа».

«Ярко выраженную востребованность со стороны работодателей показывают такие специалисты, как токари с увеличением числа вакансий в 3,9 раза, слесари — прирост числа вакансий в 3,6 раза и инженеры — в 2,9 раза», — сказано в сообщении. Работодатели также нуждаются в профессии сварщиков и электромонтажников. Количество вакансий на эти специальности выросло в два раза.

По словам управляющего директора сервиса Артема Кумпеля, высокий спрос на специалистов в сфере промышленности ожидаем, так как в данной отрасли прогнозируется рост объемов производства. Также он отметил, что на начало августа годовой прирост количества вакансий в реальном секторе экономики составляет 3,3 раза.

Ранее URA.RU писало, что на Среднем Урале на 42% вырос дефицит кадров в сферах медицины и фармацевтики. На одну вакансию специалиста в среднем приходится 1,2 резюме.

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Работодатели Екатеринбурга выразили острую востребованность токарей, инженеров и слесарей. Число вакансий на такие специальности увеличилось в три раза. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе сервиса «Авито Работа». «Ярко выраженную востребованность со стороны работодателей показывают такие специалисты, как токари с увеличением числа вакансий в 3,9 раза, слесари — прирост числа вакансий в 3,6 раза и инженеры — в 2,9 раза», — сказано в сообщении. Работодатели также нуждаются в профессии сварщиков и электромонтажников. Количество вакансий на эти специальности выросло в два раза. По словам управляющего директора сервиса Артема Кумпеля, высокий спрос на специалистов в сфере промышленности ожидаем, так как в данной отрасли прогнозируется рост объемов производства. Также он отметил, что на начало августа годовой прирост количества вакансий в реальном секторе экономики составляет 3,3 раза. Ранее URA.RU писало, что на Среднем Урале на 42% вырос дефицит кадров в сферах медицины и фармацевтики. На одну вакансию специалиста в среднем приходится 1,2 резюме.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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