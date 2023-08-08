Экс-глава МИД Австрии, танцевавшая с Путиным, поселилась в рязанской деревне

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Пленарная сессия на ВЭФ 2022. Владивосток, кнайсль карин
Австрийский политик уже подружилась с местными жителями Фото:

Экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, получившая известность после танца с президентом России Владимиром Путиным на ее свадьбе, поселилась в рязанской деревне. Бывший политик, которая вынуждена была покинуть свою страну, сняла в деревне домик на лето.

«Экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль появилась на празднике „Макушка лета“ в деревне Петрушово Касимовского района», — пишет рязанское издание Vidsboku. Неожиданная гостья, как оказалось, сняла в Петрушово дом. Бывшая глава МИД Австрии уже познакомилась со многими жителями и прониклась любовью к русской бане.

Карин Кнайсль уехала из страны из-за поступающих угроз. Причиной стал ее танец с Владимиром Путиным в 2018 году. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что для Кнайсль в Австрии были созданы невыносимые условия из-за ее симпатии к России. Позже Кнайсль призналась, что хотела бы еще раз станцевать с Путиным.

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Экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, получившая известность после танца с президентом России Владимиром Путиным на ее свадьбе, поселилась в рязанской деревне. Бывший политик, которая вынуждена была покинуть свою страну, сняла в деревне домик на лето. «Экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль появилась на празднике „Макушка лета“ в деревне Петрушово Касимовского района», — пишет рязанское издание Vidsboku. Неожиданная гостья, как оказалось, сняла в Петрушово дом. Бывшая глава МИД Австрии уже познакомилась со многими жителями и прониклась любовью к русской бане. Карин Кнайсль уехала из страны из-за поступающих угроз. Причиной стал ее танец с Владимиром Путиным в 2018 году. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что для Кнайсль в Австрии были созданы невыносимые условия из-за ее симпатии к России. Позже Кнайсль призналась, что хотела бы еще раз станцевать с Путиным.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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