Экс-глава МИД Австрии, танцевавшая с Путиным, поселилась в рязанской деревне 08 августа 2023 в 17:32 Размер текста - 17 + Австрийский политик уже подружилась с местными жителями Фото: Владимир Андреев © URA.RU Экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, получившая известность после танца с президентом России Владимиром Путиным на ее свадьбе, поселилась в рязанской деревне. Бывший политик, которая вынуждена была покинуть свою страну, сняла в деревне домик на лето. «Экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль появилась на празднике „Макушка лета“ в деревне Петрушово Касимовского района», — пишет рязанское издание Vidsboku. Неожиданная гостья, как оказалось, сняла в Петрушово дом. Бывшая глава МИД Австрии уже познакомилась со многими жителями и прониклась любовью к русской бане. Карин Кнайсль уехала из страны из-за поступающих угроз. Причиной стал ее танец с Владимиром Путиным в 2018 году. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что для Кнайсль в Австрии были созданы невыносимые условия из-за ее симпатии к России. Позже Кнайсль призналась, что хотела бы еще раз станцевать с Путиным. Экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, получившая известность после танца с президентом России Владимиром Путиным на ее свадьбе, поселилась в рязанской деревне. Бывший политик, которая вынуждена была покинуть свою страну, сняла в деревне домик на лето. «Экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль появилась на празднике „Макушка лета“ в деревне Петрушово Касимовского района», — пишет рязанское издание Vidsboku. Неожиданная гостья, как оказалось, сняла в Петрушово дом. Бывшая глава МИД Австрии уже познакомилась со многими жителями и прониклась любовью к русской бане. Карин Кнайсль уехала из страны из-за поступающих угроз. Причиной стал ее танец с Владимиром Путиным в 2018 году. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что для Кнайсль в Австрии были созданы невыносимые условия из-за ее симпатии к России. Позже Кнайсль призналась, что хотела бы еще раз станцевать с Путиным. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям