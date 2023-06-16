Экс-глава МИД Австрии захотела еще раз потанцевать с Путиным

Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль повторила бы танец с президентом России Владимиром Путиным. С таким признанием выступила сама бывший австрийский министр.
«Интервьюер спросил, станцевала бы я с Путиным снова. И я ответила, что да», — передает слова Кнайсль ТАСС. Она добавила, что не видит в этом совершенно ничего плохого.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Кнайсль оказалась в трудных условиях и столкнулась с притеснениями из-за своих дружеских отношений с Россией. Причиной угроз, из-за которых экс-глава австрийского МИДа уехала из страны, стал ее танец с российским президентом в 2018 году.
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