Экс-глава МИД Австрии захотела еще раз потанцевать с Путиным

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Федеральный просветительский марафон Знание.Первые. Второй день. Москва, кнайсль карин
Карин Кнайсль не видит ничего плохого в танце с Путиным Фото:

Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль повторила бы танец с президентом России Владимиром Путиным. С таким признанием выступила сама бывший австрийский министр.

«Интервьюер спросил, станцевала бы я с Путиным снова. И я ответила, что да», — передает слова Кнайсль ТАСС. Она добавила, что не видит в этом совершенно ничего плохого.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Кнайсль оказалась в трудных условиях и столкнулась с притеснениями из-за своих дружеских отношений с Россией. Причиной угроз, из-за которых экс-глава австрийского МИДа уехала из страны, стал ее танец с российским президентом в 2018 году.

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Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль повторила бы танец с президентом России Владимиром Путиным. С таким признанием выступила сама бывший австрийский министр. «Интервьюер спросил, станцевала бы я с Путиным снова. И я ответила, что да», — передает слова Кнайсль ТАСС. Она добавила, что не видит в этом совершенно ничего плохого. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Кнайсль оказалась в трудных условиях и столкнулась с притеснениями из-за своих дружеских отношений с Россией. Причиной угроз, из-за которых экс-глава австрийского МИДа уехала из страны, стал ее танец с российским президентом в 2018 году.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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