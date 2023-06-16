Экс-глава МИД Австрии захотела еще раз потанцевать с Путиным

16 июня 2023 в 15:02 Размер текста - 17 +

Карин Кнайсль не видит ничего плохого в танце с Путиным Фото: Георгий Бергал © URA.RU Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль повторила бы танец с президентом России Владимиром Путиным. С таким признанием выступила сама бывший австрийский министр. «Интервьюер спросил, станцевала бы я с Путиным снова. И я ответила, что да», — передает слова Кнайсль ТАСС. Она добавила, что не видит в этом совершенно ничего плохого. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Кнайсль оказалась в трудных условиях и столкнулась с притеснениями из-за своих дружеских отношений с Россией. Причиной угроз, из-за которых экс-глава австрийского МИДа уехала из страны, стал ее танец с российским президентом в 2018 году.

Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль повторила бы танец с президентом России Владимиром Путиным. С таким признанием выступила сама бывший австрийский министр. «Интервьюер спросил, станцевала бы я с Путиным снова. И я ответила, что да», — передает слова Кнайсль ТАСС. Она добавила, что не видит в этом совершенно ничего плохого. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Кнайсль оказалась в трудных условиях и столкнулась с притеснениями из-за своих дружеских отношений с Россией. Причиной угроз, из-за которых экс-глава австрийского МИДа уехала из страны, стал ее танец с российским президентом в 2018 году.