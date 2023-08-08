Глава сургутской полиции готовится на повышение в УМВД ХМАО

09 августа 2023 в 08:48 Размер текста - 17 +

Долгое время полицейские служили в Астрахани Фото: Александр Елизаров © URA.RU Глава УМВД ХМАО Дамир Сатретдинов собирается назначить своим замом земляка из Астрахани Александра Глущенко, который возглавляет полицию в Сургуте. Об этом URA.RU сообщил источник из силовых структур округа. «Сейчас Глущенко руководит сургутским управлением МВД, но в ближайшее время ожидается, что пойдет на повышение в округ начальником окружной полиции. Его уже пытались перевести в окружное управление, но попытка провалилась. И вот спустя год ему поступило предложение занять должность начальника югорской полиции», — сообщил источник. Также собеседник добавил журналисту URA.RU, что Глущенко — не единственный кандидат на эту должность. «Рассматривалось несколько человек, в том числе и из других субъектов РФ, но Глущенко является явным фаворитом в этой гонке», — заявил собеседник. Между тем другой источник в полиции сообщил, что решение о назначение Глущенко еще не окончательное. За разъяснениями журналист агентства обратился в окружную полицию по ХМАО. Там сообщили, что этими вопросами занимаются в московском главке. Ранее URA.RU сообщало, что Андрей Шабашов из ХМАО стал начальником УМВД Хабаровского края. До назначения он занимал должность начальника югорской полиции.

Глава УМВД ХМАО Дамир Сатретдинов собирается назначить своим замом земляка из Астрахани Александра Глущенко, который возглавляет полицию в Сургуте. Об этом URA.RU сообщил источник из силовых структур округа. «Сейчас Глущенко руководит сургутским управлением МВД, но в ближайшее время ожидается, что пойдет на повышение в округ начальником окружной полиции. Его уже пытались перевести в окружное управление, но попытка провалилась. И вот спустя год ему поступило предложение занять должность начальника югорской полиции», — сообщил источник. Также собеседник добавил журналисту URA.RU, что Глущенко — не единственный кандидат на эту должность. «Рассматривалось несколько человек, в том числе и из других субъектов РФ, но Глущенко является явным фаворитом в этой гонке», — заявил собеседник. Между тем другой источник в полиции сообщил, что решение о назначение Глущенко еще не окончательное. За разъяснениями журналист агентства обратился в окружную полицию по ХМАО. Там сообщили, что этими вопросами занимаются в московском главке. Ранее URA.RU сообщало, что Андрей Шабашов из ХМАО стал начальником УМВД Хабаровского края. До назначения он занимал должность начальника югорской полиции.