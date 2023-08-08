08 августа 2023
07 августа 2023

Глава сургутской полиции готовится на повышение в УМВД ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Общественные слушания НСД. Нижневартовск, нашивка, шеврон, полиция
Долгое время полицейские служили в Астрахани Фото:

Глава УМВД ХМАО Дамир Сатретдинов собирается назначить своим замом земляка из Астрахани Александра Глущенко, который возглавляет полицию в Сургуте. Об этом URA.RU сообщил источник из силовых структур округа.

«Сейчас Глущенко руководит сургутским управлением МВД, но в ближайшее время ожидается, что пойдет на повышение в округ начальником окружной полиции. Его уже пытались перевести в окружное управление, но попытка провалилась. И вот спустя год ему поступило предложение занять должность начальника югорской полиции», — сообщил источник.

Также собеседник добавил журналисту URA.RU, что Глущенко — не единственный кандидат на эту должность. «Рассматривалось несколько человек, в том числе и из других субъектов РФ, но Глущенко является явным фаворитом в этой гонке», — заявил собеседник.

Между тем другой источник в полиции сообщил, что решение о назначение Глущенко еще не окончательное. За разъяснениями журналист агентства обратился в окружную полицию по ХМАО. Там сообщили, что этими вопросами занимаются в московском главке.

Ранее URA.RU сообщало, что Андрей Шабашов из ХМАО стал начальником УМВД Хабаровского края. До назначения он занимал должность начальника югорской полиции.

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Глава УМВД ХМАО Дамир Сатретдинов собирается назначить своим замом земляка из Астрахани Александра Глущенко, который возглавляет полицию в Сургуте. Об этом URA.RU сообщил источник из силовых структур округа. «Сейчас Глущенко руководит сургутским управлением МВД, но в ближайшее время ожидается, что пойдет на повышение в округ начальником окружной полиции. Его уже пытались перевести в окружное управление, но попытка провалилась. И вот спустя год ему поступило предложение занять должность начальника югорской полиции», — сообщил источник. Также собеседник добавил журналисту URA.RU, что Глущенко — не единственный кандидат на эту должность. «Рассматривалось несколько человек, в том числе и из других субъектов РФ, но Глущенко является явным фаворитом в этой гонке», — заявил собеседник. Между тем другой источник в полиции сообщил, что решение о назначение Глущенко еще не окончательное. За разъяснениями журналист агентства обратился в окружную полицию по ХМАО. Там сообщили, что этими вопросами занимаются в московском главке. Ранее URA.RU сообщало, что Андрей Шабашов из ХМАО стал начальником УМВД Хабаровского края. До назначения он занимал должность начальника югорской полиции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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