Глава сургутской полиции готовится на повышение в УМВД ХМАО

Глава УМВД ХМАО Дамир Сатретдинов собирается назначить своим замом земляка из Астрахани Александра Глущенко, который возглавляет полицию в Сургуте. Об этом URA.RU сообщил источник из силовых структур округа.
«Сейчас Глущенко руководит сургутским управлением МВД, но в ближайшее время ожидается, что пойдет на повышение в округ начальником окружной полиции. Его уже пытались перевести в окружное управление, но попытка провалилась. И вот спустя год ему поступило предложение занять должность начальника югорской полиции», — сообщил источник.
Также собеседник добавил журналисту URA.RU, что Глущенко — не единственный кандидат на эту должность. «Рассматривалось несколько человек, в том числе и из других субъектов РФ, но Глущенко является явным фаворитом в этой гонке», — заявил собеседник.
Между тем другой источник в полиции сообщил, что решение о назначение Глущенко еще не окончательное. За разъяснениями журналист агентства обратился в окружную полицию по ХМАО. Там сообщили, что этими вопросами занимаются в московском главке.
Ранее URA.RU сообщало, что Андрей Шабашов из ХМАО стал начальником УМВД Хабаровского края. До назначения он занимал должность начальника югорской полиции.
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