Житель Ямала переехал в Курганскую область, чтобы заняться бизнесом. Фото

08 августа 2023 в 22:44 Размер текста - 17 +

Предприниматель из ЯНАО переехал в курганское село, чтобы развивать бизнес Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Житель Ямало-Ненецкого автономного округа Саиджалол Тошов переехал в село Камышевка Шатровского округа (Курганская область), чтобы заняться бизнесом. Об этом рассказал в соцсети глава Шатровского округа Леонид Рассохин. «Саиджалол переехал к нам в округ из города Губкинский, Ямало-Ненецкого автономного округа. Он занялся фермерством и планирует открыть придорожное кафе на трассе Шадринск — Ялуторовск в селе Камышевка, чтобы проезжающие могли вкусно покушать и угоститься свежим мясом», — написал Рассохин на своей странице в соцсети «ВКонтакте». По словам главы округа, у фермера в хозяйстве уже 50 голов крупного рогатого скота и столько же овец, за которыми ему помогает ухаживать младший брат. Саиджалол Тошов построил помещение для животных, а также взял в аренду 160 га для выпаса скота. Предприниматель из ЯНАО не боится трудностей и последовательно реализует планы по развитию бизнеса, — отметил Рассохин. Предприниматель Саиджалол Тошов из ЯНАО развивает бизнес в курганском селе Фото: В. Черныш, страница Леонида Рассохина в соцсети «ВКонтакте», https://vk.com/wall518870432_1421 Ранее в Курганскую область захотели переехать жители Чукотки. Они уже купили в регионе дом.

Житель Ямало-Ненецкого автономного округа Саиджалол Тошов переехал в село Камышевка Шатровского округа (Курганская область), чтобы заняться бизнесом. Об этом рассказал в соцсети глава Шатровского округа Леонид Рассохин. «Саиджалол переехал к нам в округ из города Губкинский, Ямало-Ненецкого автономного округа. Он занялся фермерством и планирует открыть придорожное кафе на трассе Шадринск — Ялуторовск в селе Камышевка, чтобы проезжающие могли вкусно покушать и угоститься свежим мясом», — написал Рассохин на своей странице в соцсети «ВКонтакте». По словам главы округа, у фермера в хозяйстве уже 50 голов крупного рогатого скота и столько же овец, за которыми ему помогает ухаживать младший брат. Саиджалол Тошов построил помещение для животных, а также взял в аренду 160 га для выпаса скота. Предприниматель из ЯНАО не боится трудностей и последовательно реализует планы по развитию бизнеса, — отметил Рассохин. Ранее в Курганскую область захотели переехать жители Чукотки. Они уже купили в регионе дом.