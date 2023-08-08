Житель Ямала переехал в Курганскую область, чтобы заняться бизнесом. Фото

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Денис Паслер в Белоярском городском округа: ферма, картофельное поле и заседание в доме культуры, коровы, ферма, овцы, домашний скот
Предприниматель из ЯНАО переехал в курганское село, чтобы развивать бизнес Фото:

Житель Ямало-Ненецкого автономного округа Саиджалол Тошов переехал в село Камышевка Шатровского округа (Курганская область), чтобы заняться бизнесом. Об этом рассказал в соцсети глава Шатровского округа Леонид Рассохин.

«Саиджалол переехал к нам в округ из города Губкинский, Ямало-Ненецкого автономного округа. Он занялся фермерством и планирует открыть придорожное кафе на трассе Шадринск — Ялуторовск в селе Камышевка, чтобы проезжающие могли вкусно покушать и угоститься свежим мясом», — написал Рассохин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По словам главы округа, у фермера в хозяйстве уже 50 голов крупного рогатого скота и столько же овец, за которыми ему помогает ухаживать младший брат. Саиджалол Тошов построил помещение для животных, а также взял в аренду 160 га для выпаса скота. Предприниматель из ЯНАО не боится трудностей и последовательно реализует планы по развитию бизнеса, — отметил Рассохин.

Предприниматель Саиджалол Тошов из ЯНАО развивает бизнес в курганском селе
Предприниматель Саиджалол Тошов из ЯНАО развивает бизнес в курганском селе
Фото:

Ранее в Курганскую область захотели переехать жители Чукотки. Они уже купили в регионе дом.

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Житель Ямало-Ненецкого автономного округа Саиджалол Тошов переехал в село Камышевка Шатровского округа (Курганская область), чтобы заняться бизнесом. Об этом рассказал в соцсети глава Шатровского округа Леонид Рассохин. «Саиджалол переехал к нам в округ из города Губкинский, Ямало-Ненецкого автономного округа. Он занялся фермерством и планирует открыть придорожное кафе на трассе Шадринск — Ялуторовск в селе Камышевка, чтобы проезжающие могли вкусно покушать и угоститься свежим мясом», — написал Рассохин на своей странице в соцсети «ВКонтакте». По словам главы округа, у фермера в хозяйстве уже 50 голов крупного рогатого скота и столько же овец, за которыми ему помогает ухаживать младший брат. Саиджалол Тошов построил помещение для животных, а также взял в аренду 160 га для выпаса скота. Предприниматель из ЯНАО не боится трудностей и последовательно реализует планы по развитию бизнеса, — отметил Рассохин. Ранее в Курганскую область захотели переехать жители Чукотки. Они уже купили в регионе дом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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