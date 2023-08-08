08 августа 2023

Курганцы с опаской ездят по отремонтированному мосту на Бурова-Петрова. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Рейд по АЗС со специалистами из лаборатории энергоэффективности. Курган, бензин, топливо, азс, мост бурова-петрова
Курганцы на машинах с низким клиренсом опасаются ездить по отремонтированному мосту на Бурова-Петрова Фото:

В Кургане автомобилисты на машинах с небольшим дорожным просветом с опаской проезжают по открытому недавно мосту на Бурова-Петрова. Об этом сообщили очевидцы.

«По новому покрытию страшно ездить, особенно на низких машинах. От одного авто во время движения даже отпал глушитель», — передает слова очевидцев telegram-канал «ГТРК „Курган“/Новости». К посту прикреплено видео.

Уточняется, что мэрия Кургана объяснила неудобства проезда по мосту тем, что ремонт еще не завершен. Асфальт уложен только в один слой.

Ранее власти Кургана объявили об открытии движения по правой стороне моста на Бурова-Петрова. Работы на этой стороне уже завершены.

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В Кургане автомобилисты на машинах с небольшим дорожным просветом с опаской проезжают по открытому недавно мосту на Бурова-Петрова. Об этом сообщили очевидцы. «По новому покрытию страшно ездить, особенно на низких машинах. От одного авто во время движения даже отпал глушитель», — передает слова очевидцев telegram-канал «ГТРК „Курган“/Новости». К посту прикреплено видео. Уточняется, что мэрия Кургана объяснила неудобства проезда по мосту тем, что ремонт еще не завершен. Асфальт уложен только в один слой. Ранее власти Кургана объявили об открытии движения по правой стороне моста на Бурова-Петрова. Работы на этой стороне уже завершены.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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