Курганцы на машинах с низким клиренсом опасаются ездить по отремонтированному мосту на Бурова-Петрова Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане автомобилисты на машинах с небольшим дорожным просветом с опаской проезжают по открытому недавно мосту на Бурова-Петрова. Об этом сообщили очевидцы.

«По новому покрытию страшно ездить, особенно на низких машинах. От одного авто во время движения даже отпал глушитель», — передает слова очевидцев telegram-канал «ГТРК „Курган“/Новости». К посту прикреплено видео.

Уточняется, что мэрия Кургана объяснила неудобства проезда по мосту тем, что ремонт еще не завершен. Асфальт уложен только в один слой.

Ранее власти Кургана объявили об открытии движения по правой стороне моста на Бурова-Петрова. Работы на этой стороне уже завершены.