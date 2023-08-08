В Кургане автомобилисты на машинах с небольшим дорожным просветом с опаской проезжают по открытому недавно мосту на Бурова-Петрова. Об этом сообщили очевидцы.
«По новому покрытию страшно ездить, особенно на низких машинах. От одного авто во время движения даже отпал глушитель», — передает слова очевидцев telegram-канал «ГТРК „Курган“/Новости». К посту прикреплено видео.
Уточняется, что мэрия Кургана объяснила неудобства проезда по мосту тем, что ремонт еще не завершен. Асфальт уложен только в один слой.
Ранее власти Кургана объявили об открытии движения по правой стороне моста на Бурова-Петрова. Работы на этой стороне уже завершены.
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