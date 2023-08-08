В Госдепе высказались по поводу запрета Украине вести переговоры с Россией Представитель Госдепа Миллер: США не запрещали Украине вести переговоры с РФ 08 августа 2023 в 23:45 Размер текста - 17 + Представитель Госдепа США Миллер ответил на обвинения Марии Захаровой Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Государственном департаменте США отвергли заявление представителя МИД РФ Марии Захаровой о том, что они отвадили Украину от мирных переговоров с Россией. Такое заявление сделал официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер. «Когда мы предположительно отвадили Украину от переговоров с Россией? Дело обстоит не так», — передает РИА Новости слова Миллера. Ранее Мария Захарова назвала враньем слова Миллера об отказе РФ вести переговоры с Киевом. По ее словам, это США заявили Украине свернуть переговоры с Россией в апреле 2022 года, пишет RT. В Государственном департаменте США отвергли заявление представителя МИД РФ Марии Захаровой о том, что они отвадили Украину от мирных переговоров с Россией. Такое заявление сделал официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер. «Когда мы предположительно отвадили Украину от переговоров с Россией? Дело обстоит не так», — передает РИА Новости слова Миллера. Ранее Мария Захарова назвала враньем слова Миллера об отказе РФ вести переговоры с Киевом. По ее словам, это США заявили Украине свернуть переговоры с Россией в апреле 2022 года, пишет RT. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям