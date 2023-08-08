08 августа 2023

В Госдепе высказались по поводу запрета Украине вести переговоры с Россией

Представитель Госдепа Миллер: США не запрещали Украине вести переговоры с РФ
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Заседание Совета представительных органов муниципальных образований Пермского края. Пермь, чиновники, обсуждение, правительство, дума, переговоры, решение, заксобрание, дискуссия, депутаты
Представитель Госдепа США Миллер ответил на обвинения Марии Захаровой Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Государственном департаменте США отвергли заявление представителя МИД РФ Марии Захаровой о том, что они отвадили Украину от мирных переговоров с Россией. Такое заявление сделал официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер.

«Когда мы предположительно отвадили Украину от переговоров с Россией? Дело обстоит не так», — передает РИА Новости слова Миллера.

Ранее Мария Захарова назвала враньем слова Миллера об отказе РФ вести переговоры с Киевом. По ее словам, это США заявили Украине свернуть переговоры с Россией в апреле 2022 года, пишет RT.

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В Государственном департаменте США отвергли заявление представителя МИД РФ Марии Захаровой о том, что они отвадили Украину от мирных переговоров с Россией. Такое заявление сделал официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер. «Когда мы предположительно отвадили Украину от переговоров с Россией? Дело обстоит не так», — передает РИА Новости слова Миллера. Ранее Мария Захарова назвала враньем слова Миллера об отказе РФ вести переговоры с Киевом. По ее словам, это США заявили Украине свернуть переговоры с Россией в апреле 2022 года, пишет RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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