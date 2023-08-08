В Госдепе высказались по поводу запрета Украине вести переговоры с Россией

Представитель Госдепа США Миллер ответил на обвинения Марии Захаровой
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В Государственном департаменте США отвергли заявление представителя МИД РФ Марии Захаровой о том, что они отвадили Украину от мирных переговоров с Россией. Такое заявление сделал официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер.
«Когда мы предположительно отвадили Украину от переговоров с Россией? Дело обстоит не так», — передает РИА Новости слова Миллера.
Ранее Мария Захарова назвала враньем слова Миллера об отказе РФ вести переговоры с Киевом. По ее словам, это США заявили Украине свернуть переговоры с Россией в апреле 2022 года, пишет RT.
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