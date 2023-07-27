В Польше отреагировали на слова Лукашенко о желании ЧВК «Вагнер» пойти в Варшаву

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Аллея героев ЧВК Вагнер на Северном кладбище города Березовский. Свердловская область, чвк вагнер
Варшава не относится серьезно к тому, что ЧВК «Вагнер» собирается пойти в Польшу, заявил Мариуш Каминьский Фото:
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Варшава не относится серьезно к тому, что ЧВК «Вагнер» собирается пойти в Польшу. Об этом завил министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский, комментируя слова белорусского президента Александра Лукашенко.

«Мы не относимся к этому серьезно», — сказал Каминьский в эфире польского радио RMF24. По его словам, высказывания Лукашенко о том, что ЧВК «Вагнер» хочет отправиться на экскурсию в Варшаву или Жешув, являются элементом психологической войны.

Ранее Лукашенко заявил, что его начала напрягать ЧВК «Вагнер», поскольку она хочет отправиться на Запад. По его словам, они хотят уничтожить западную военную технику в Польше и имеют «плохие настроения».

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Варшава не относится серьезно к тому, что ЧВК «Вагнер» собирается пойти в Польшу. Об этом завил министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский, комментируя слова белорусского президента Александра Лукашенко. «Мы не относимся к этому серьезно», — сказал Каминьский в эфире польского радио RMF24. По его словам, высказывания Лукашенко о том, что ЧВК «Вагнер» хочет отправиться на экскурсию в Варшаву или Жешув, являются элементом психологической войны. Ранее Лукашенко заявил, что его начала напрягать ЧВК «Вагнер», поскольку она хочет отправиться на Запад. По его словам, они хотят уничтожить западную военную технику в Польше и имеют «плохие настроения».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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