В Польше пригрозили полной изоляцией Беларуси

27 июля 2023 в 22:39 Размер текста - 17 +

Польша придет к полной изоляции Беларуси, заявил Мариуш Каминьский Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Польша придет к полной изоляции Белоруссии, если произойдут серьезные инциденты с ЧВК «Вагнер». Об этом заявил министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский. «Я не исключаю, что если мы решим, что это правильный ответ на данный момент, мы придем к полной изоляции Беларуси», — сказал Каминьский, его слова передает агентство Reuters. Он также отметил, что если произойдут серьезные инциденты с участием ЧВК «Вагнер» на границах стран Польши, Литвы или Латвии, страны предпримут совместные действия. Ранее Каминьский заявил, что Варшава не воспринимает всерьез то, что ЧВК «Вагнер» собирается пойти в Польшу. По его словам, высказывания президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что ЧВК «Вагнер» хочет отправиться на экскурсию в Варшаву или Жешув, являются элементом психологической войны.

Польша придет к полной изоляции Белоруссии, если произойдут серьезные инциденты с ЧВК «Вагнер». Об этом заявил министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский. «Я не исключаю, что если мы решим, что это правильный ответ на данный момент, мы придем к полной изоляции Беларуси», — сказал Каминьский, его слова передает агентство Reuters. Он также отметил, что если произойдут серьезные инциденты с участием ЧВК «Вагнер» на границах стран Польши, Литвы или Латвии, страны предпримут совместные действия. Ранее Каминьский заявил, что Варшава не воспринимает всерьез то, что ЧВК «Вагнер» собирается пойти в Польшу. По его словам, высказывания президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что ЧВК «Вагнер» хочет отправиться на экскурсию в Варшаву или Жешув, являются элементом психологической войны.