В Польше пригрозили полной изоляцией Беларуси

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Польша придет к полной изоляции Беларуси, заявил Мариуш Каминьский Фото:
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Польша придет к полной изоляции Белоруссии, если произойдут серьезные инциденты с ЧВК «Вагнер». Об этом заявил министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский.

«Я не исключаю, что если мы решим, что это правильный ответ на данный момент, мы придем к полной изоляции Беларуси», — сказал Каминьский, его слова передает агентство Reuters. Он также отметил, что если произойдут серьезные инциденты с участием ЧВК «Вагнер» на границах стран Польши, Литвы или Латвии, страны предпримут совместные действия.

Ранее Каминьский заявил, что Варшава не воспринимает всерьез то, что ЧВК «Вагнер» собирается пойти в Польшу. По его словам, высказывания президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что ЧВК «Вагнер» хочет отправиться на экскурсию в Варшаву или Жешув, являются элементом психологической войны.

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Польша придет к полной изоляции Белоруссии, если произойдут серьезные инциденты с ЧВК «Вагнер». Об этом заявил министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский. «Я не исключаю, что если мы решим, что это правильный ответ на данный момент, мы придем к полной изоляции Беларуси», — сказал Каминьский, его слова передает агентство Reuters. Он также отметил, что если произойдут серьезные инциденты с участием ЧВК «Вагнер» на границах стран Польши, Литвы или Латвии, страны предпримут совместные действия. Ранее Каминьский заявил, что Варшава не воспринимает всерьез то, что ЧВК «Вагнер» собирается пойти в Польшу. По его словам, высказывания президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что ЧВК «Вагнер» хочет отправиться на экскурсию в Варшаву или Жешув, являются элементом психологической войны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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