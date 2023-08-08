Байден одобрил обучение украинских пилотов на истребителях F-16 09 августа 2023 в 00:29 Размер текста - 17 + Президент США поддержал западных союзников, которые станут обучать украинских военных пилотированию F-16 Фото: Министерство обороны Великобритании Президент США Джо Байден поддержал западных союзников Киева, которые займутся обучением украинских летчиков на истребителях F-16. Об этом заявила 8 августа заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх. «Президент дал зеленый свет, чтобы разрешить и поддержать дальнейший прогресс в тренировке», — сообщила на брифинге Сингх. Решение о согласовании Вашингтоном обучения украинских пилотов на истребителях F-16 ведомство опубликовало в Twitter . Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о начале обучения украинских военных пилотированию истребителей F-16. Тренировки пилотов были запланированы на август. Иностранные партнеры пообещали передать истребители Украине, как только летчики ВСУ научатся ими управлять. Президент США Джо Байден поддержал западных союзников Киева, которые займутся обучением украинских летчиков на истребителях F-16. Об этом заявила 8 августа заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх. «Президент дал зеленый свет, чтобы разрешить и поддержать дальнейший прогресс в тренировке», — сообщила на брифинге Сингх. Решение о согласовании Вашингтоном обучения украинских пилотов на истребителях F-16 ведомство опубликовало в Twitter. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о начале обучения украинских военных пилотированию истребителей F-16. Тренировки пилотов были запланированы на август. Иностранные партнеры пообещали передать истребители Украине, как только летчики ВСУ научатся ими управлять. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям