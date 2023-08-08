08 августа 2023

Байден одобрил обучение украинских пилотов на истребителях F-16

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Истребители F-16.stock, нато, истребитель, f-16, nato, stock, ф-16
Президент США поддержал западных союзников, которые станут обучать украинских военных пилотированию F-16 Фото:

Президент США Джо Байден поддержал западных союзников Киева, которые займутся обучением украинских летчиков на истребителях F-16. Об этом заявила 8 августа заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх.

«Президент дал зеленый свет, чтобы разрешить и поддержать дальнейший прогресс в тренировке», — сообщила на брифинге Сингх. Решение о согласовании Вашингтоном обучения украинских пилотов на истребителях F-16 ведомство опубликовало в Twitter.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о начале обучения украинских военных пилотированию истребителей F-16. Тренировки пилотов были запланированы на август. Иностранные партнеры пообещали передать истребители Украине, как только летчики ВСУ научатся ими управлять.

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Президент США Джо Байден поддержал западных союзников Киева, которые займутся обучением украинских летчиков на истребителях F-16. Об этом заявила 8 августа заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх. «Президент дал зеленый свет, чтобы разрешить и поддержать дальнейший прогресс в тренировке», — сообщила на брифинге Сингх. Решение о согласовании Вашингтоном обучения украинских пилотов на истребителях F-16 ведомство опубликовало в Twitter. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о начале обучения украинских военных пилотированию истребителей F-16. Тренировки пилотов были запланированы на август. Иностранные партнеры пообещали передать истребители Украине, как только летчики ВСУ научатся ими управлять.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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