Байден одобрил обучение украинских пилотов на истребителях F-16

Президент США Джо Байден поддержал западных союзников Киева, которые займутся обучением украинских летчиков на истребителях F-16. Об этом заявила 8 августа заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх.
«Президент дал зеленый свет, чтобы разрешить и поддержать дальнейший прогресс в тренировке», — сообщила на брифинге Сингх. Решение о согласовании Вашингтоном обучения украинских пилотов на истребителях F-16 ведомство опубликовало в
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о начале обучения украинских военных пилотированию истребителей F-16. Тренировки пилотов были запланированы на август. Иностранные партнеры пообещали передать истребители Украине, как только летчики ВСУ научатся ими управлять.
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