На Западе раскрыли, из-за чего передают F-16 Украине

Newsweek: Запад передаст истребители F-16 ВСУ из-за перехода на F-35

22 июля 2023 в 01:14 Размер текста - 17 +

Запад готовится передать Украине истребители F-16 Фото: Staff Sgt. Matthew Kakaris / U.S. Department of Defense новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Европейские страны готовы передать Украине истребители F-16, так как сами перейдут на более современные F-35. Об этом заявил экс-директор программы Lockheed Martin F-35 Том Бербедж. «Поскольку мощные вооруженные силы по всему миру переходят на F-35, „F-16 освобождаются“ для таких ВВС, как у Украины», — цитируют слова Бербеджа издание Newsweek . По мнению экс-директора, до 2022 года западные страны не решались закупать истребители пятого поколения, однако после начала спецоперации постепенно начали переходить на F-35. Ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что поставки истребителей F-16 на Украину могут начаться до конца 2023 года. При этом он отметил, что поступление истребителей не сможет изменить ход проведения спецоперации. Тем не менее помощник американского лидера по нацбезопасности Джейк Салливан отметил на форуме , что обучение украинских летчиков пилотированию этих истребителей стартует уже в ближайшие недели.

Европейские страны готовы передать Украине истребители F-16, так как сами перейдут на более современные F-35. Об этом заявил экс-директор программы Lockheed Martin F-35 Том Бербедж. «Поскольку мощные вооруженные силы по всему миру переходят на F-35, „F-16 освобождаются“ для таких ВВС, как у Украины», — цитируют слова Бербеджа издание Newsweek. По мнению экс-директора, до 2022 года западные страны не решались закупать истребители пятого поколения, однако после начала спецоперации постепенно начали переходить на F-35. Ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что поставки истребителей F-16 на Украину могут начаться до конца 2023 года. При этом он отметил, что поступление истребителей не сможет изменить ход проведения спецоперации. Тем не менее помощник американского лидера по нацбезопасности Джейк Салливан отметил на форуме, что обучение украинских летчиков пилотированию этих истребителей стартует уже в ближайшие недели.