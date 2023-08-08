08 августа 2023

Тюменские производители найдут короткую дорогу в Турцию

Предприниматели Тюменской области презентуют свои товары в турецком Стамбуле
© Служба новостей «URA.RU»
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Вопросы логистики между Тюменской областью и Турцией удастся полностью решить до конца 2023 года Фото:

Тюменские производители презентуют свои товары турецкому бизнесу в ходе бизнес-миссии, которая стартовала в Стамбуле. Одним из ключевых вопросов переговоров двух стран станет решение логистических трудностей, сообщает торгово-промышленная палата Тюменской области.

«В первый день участники бизнес-миссии посетили торговое представительство Российской Федерации в Турецкой Республике, где обсудили потребность в импорте и экспорте товаров, построение логистических маршрутов. Компании презентовали свою продукцию, рассказали о возможностях производства», — говорится в сообщении.

Как рассказала URA.RU директор центра внешнеэкономической деятельности тюменской ТПП Екатерина Ульянцева, вопросы логистики сегодня являются самыми трудными для тюменских бизнесменов. «Мы проводили встречу в режиме он-лайн с представителями крупной федеральной логистической компании, которая сейчас покрывает большинство нужных нам маршрутов. Думаю, эти вопросы удастся решить в 2023 году», — пояснила URA.RU Ульянцева.

Ранее агентство рассказало, что Тюменская область намерена помочь Турции в восстановлении после февральских землетрясений. Основной интерес турецкой стороны сейча снаправлен на тюменский строительный бизнес.

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Тюменские производители презентуют свои товары турецкому бизнесу в ходе бизнес-миссии, которая стартовала в Стамбуле. Одним из ключевых вопросов переговоров двух стран станет решение логистических трудностей, сообщает торгово-промышленная палата Тюменской области. «В первый день участники бизнес-миссии посетили торговое представительство Российской Федерации в Турецкой Республике, где обсудили потребность в импорте и экспорте товаров, построение логистических маршрутов. Компании презентовали свою продукцию, рассказали о возможностях производства», — говорится в сообщении. Как рассказала URA.RU директор центра внешнеэкономической деятельности тюменской ТПП Екатерина Ульянцева, вопросы логистики сегодня являются самыми трудными для тюменских бизнесменов. «Мы проводили встречу в режиме он-лайн с представителями крупной федеральной логистической компании, которая сейчас покрывает большинство нужных нам маршрутов. Думаю, эти вопросы удастся решить в 2023 году», — пояснила URA.RU Ульянцева. Ранее агентство рассказало, что Тюменская область намерена помочь Турции в восстановлении после февральских землетрясений. Основной интерес турецкой стороны сейча снаправлен на тюменский строительный бизнес.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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