08 августа 2023

В России изменят систему надзора за качеством медпомощи

© Служба новостей «URA.RU»
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Торжественная церемония передачи машин скорой медицинской помощи на Площади 1905 года. Екатеринбург, медицина, здравоохранение, неотложная помощь, машина скорой помощи, машина скорой медицинской помощи, неотложная медпомощь, скорая помошь
В российских медорганизациях введут риск-ориентированный подход при контроле качества медпомощи Фото:

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФФОМС) изменит систему проверки качества оказания медпомощи в системе ОМС. Основным станет риск-ориентированный подход при проверке медорганизаций. Об этом говорится в письме Минздрава в Счетную палату.

«Риск-ориентированный контроль предлагается разделить на медицинские и экономические факторы, влияющие на качество медуслуг. К медицинским факторам относятся болезни, а к экономическим, например, необоснованные случаи госпитализации пациентов», — передают «Известия» суть изменений, изложенных в письме Минздрава.

В рамках контроля качества оказания медицинской помощи особое внимание будет уделяться тому, как лечится ишемическая болезнь сердца, онкозаболевания, болезни щитовидной железы, пневмония, органы пищеварения и мочеполовой системы, а также заболевания, связанные с репродуктивной функцией. Строгому надзору подлежат случаи искусственного оплодотворения. ФФОМС предлагает внимательнее относиться к проверке заболеваний хроническим гепатитом C.

Таким образом, если по существующей системе контроля качества медуслуг проверялось около 6% всех случаев оказания помощи, то при риск-ориентированном подходе главное внимание будет направлено на качество лечения приоритетных заболеваний. Кроме того, проверки будут чаще проводиться в тех медучреждениях, где эксперты находили нарушения.

Ранее глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов призвал правительство России ликвидировать Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС). Он предложил перейти к прямому государственному финансированию медицинских учреждений и системы здравоохранения в целом.

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Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФФОМС) изменит систему проверки качества оказания медпомощи в системе ОМС. Основным станет риск-ориентированный подход при проверке медорганизаций. Об этом говорится в письме Минздрава в Счетную палату. «Риск-ориентированный контроль предлагается разделить на медицинские и экономические факторы, влияющие на качество медуслуг. К медицинским факторам относятся болезни, а к экономическим, например, необоснованные случаи госпитализации пациентов», — передают «Известия» суть изменений, изложенных в письме Минздрава. В рамках контроля качества оказания медицинской помощи особое внимание будет уделяться тому, как лечится ишемическая болезнь сердца, онкозаболевания, болезни щитовидной железы, пневмония, органы пищеварения и мочеполовой системы, а также заболевания, связанные с репродуктивной функцией. Строгому надзору подлежат случаи искусственного оплодотворения. ФФОМС предлагает внимательнее относиться к проверке заболеваний хроническим гепатитом C. Таким образом, если по существующей системе контроля качества медуслуг проверялось около 6% всех случаев оказания помощи, то при риск-ориентированном подходе главное внимание будет направлено на качество лечения приоритетных заболеваний. Кроме того, проверки будут чаще проводиться в тех медучреждениях, где эксперты находили нарушения. Ранее глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов призвал правительство России ликвидировать Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС). Он предложил перейти к прямому государственному финансированию медицинских учреждений и системы здравоохранения в целом.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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