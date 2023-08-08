В России изменят систему надзора за качеством медпомощи

09 августа 2023 в 03:56 Размер текста - 17 +

В российских медорганизациях введут риск-ориентированный подход при контроле качества медпомощи Фото: Анна Майорова © URA.RU Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФФОМС) изменит систему проверки качества оказания медпомощи в системе ОМС. Основным станет риск-ориентированный подход при проверке медорганизаций. Об этом говорится в письме Минздрава в Счетную палату. «Риск-ориентированный контроль предлагается разделить на медицинские и экономические факторы, влияющие на качество медуслуг. К медицинским факторам относятся болезни, а к экономическим, например, необоснованные случаи госпитализации пациентов», — передают «Известия» суть изменений, изложенных в письме Минздрава. В рамках контроля качества оказания медицинской помощи особое внимание будет уделяться тому, как лечится ишемическая болезнь сердца, онкозаболевания, болезни щитовидной железы, пневмония, органы пищеварения и мочеполовой системы, а также заболевания, связанные с репродуктивной функцией. Строгому надзору подлежат случаи искусственного оплодотворения. ФФОМС предлагает внимательнее относиться к проверке заболеваний хроническим гепатитом C. Таким образом, если по существующей системе контроля качества медуслуг проверялось около 6% всех случаев оказания помощи, то при риск-ориентированном подходе главное внимание будет направлено на качество лечения приоритетных заболеваний. Кроме того, проверки будут чаще проводиться в тех медучреждениях, где эксперты находили нарушения. Ранее глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов призвал правительство России ликвидировать Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС). Он предложил перейти к прямому государственному финансированию медицинских учреждений и системы здравоохранения в целом. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФФОМС) изменит систему проверки качества оказания медпомощи в системе ОМС. Основным станет риск-ориентированный подход при проверке медорганизаций. Об этом говорится в письме Минздрава в Счетную палату. «Риск-ориентированный контроль предлагается разделить на медицинские и экономические факторы, влияющие на качество медуслуг. К медицинским факторам относятся болезни, а к экономическим, например, необоснованные случаи госпитализации пациентов», — передают «Известия» суть изменений, изложенных в письме Минздрава. В рамках контроля качества оказания медицинской помощи особое внимание будет уделяться тому, как лечится ишемическая болезнь сердца, онкозаболевания, болезни щитовидной железы, пневмония, органы пищеварения и мочеполовой системы, а также заболевания, связанные с репродуктивной функцией. Строгому надзору подлежат случаи искусственного оплодотворения. ФФОМС предлагает внимательнее относиться к проверке заболеваний хроническим гепатитом C. Таким образом, если по существующей системе контроля качества медуслуг проверялось около 6% всех случаев оказания помощи, то при риск-ориентированном подходе главное внимание будет направлено на качество лечения приоритетных заболеваний. Кроме того, проверки будут чаще проводиться в тех медучреждениях, где эксперты находили нарушения. Ранее глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов призвал правительство России ликвидировать Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС). Он предложил перейти к прямому государственному финансированию медицинских учреждений и системы здравоохранения в целом.