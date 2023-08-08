Махонин похвастался детской баскетбольной площадкой в Перми. Фото

09 августа 2023 в 04:32 Размер текста - 17 +

Махонин рассказал о благотворителях, которые построили детскую баскетбольную площадку в Перми Фото: Московец Илья © URA.RU Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин назвал отличной новую детскую баскетбольную площадку в микрорайоне Садовый в Перми. Об этом политик написал в своем telegram-канале. «Теперь у ребят из микрорайона Садовый есть отличная баскетбольная площадка, где они могут с пользой для здоровья проводить время и ставить личные рекорды. Спасибо за инициативу компании «ОРСО-групп» и фонду «Кириленко-детям», — написал в посте Махонин. Махонин подчеркнул, что многие известные спортсмены начинали свой путь в таких же дворах. Он отметил важность мотивации для ребят от баскетболиста Андрея Кириленко, который пообещал найти здесь будущую звезду для «Пармы» и даже для сборной России. Ранее на баскетбольный матч в Перми приходили губернатор края Дмитрий Махонин и президент РФБ Андрей Кириленко, чтобы поддержать сборную России. Российские баскетболисты победили сборную Ирана со счетом 72:59. Губернатор Махонин назвал отличной новую детскую спортплощадку Фото: из telegram-канала Дмитрия Махонина, https://t.me/mahonin59

Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин назвал отличной новую детскую баскетбольную площадку в микрорайоне Садовый в Перми. Об этом политик написал в своем telegram-канале. «Теперь у ребят из микрорайона Садовый есть отличная баскетбольная площадка, где они могут с пользой для здоровья проводить время и ставить личные рекорды. Спасибо за инициативу компании «ОРСО-групп» и фонду «Кириленко-детям», — написал в посте Махонин. Махонин подчеркнул, что многие известные спортсмены начинали свой путь в таких же дворах. Он отметил важность мотивации для ребят от баскетболиста Андрея Кириленко, который пообещал найти здесь будущую звезду для «Пармы» и даже для сборной России. Ранее на баскетбольный матч в Перми приходили губернатор края Дмитрий Махонин и президент РФБ Андрей Кириленко, чтобы поддержать сборную России. Российские баскетболисты победили сборную Ирана со счетом 72:59.