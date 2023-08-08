08 августа 2023

Махонин похвастался детской баскетбольной площадкой в Перми. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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День защиты детей в ЖК «Нагорный». Екатеринбург, баскетбол, мастер класс, дети
Махонин рассказал о благотворителях, которые построили детскую баскетбольную площадку в Перми Фото:

Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин назвал отличной новую детскую баскетбольную площадку в микрорайоне Садовый в Перми. Об этом политик написал в своем telegram-канале.

«Теперь у ребят из микрорайона Садовый есть отличная баскетбольная площадка, где они могут с пользой для здоровья проводить время и ставить личные рекорды. Спасибо за инициативу компании «ОРСО-групп» и фонду «Кириленко-детям», — написал в посте Махонин.

Махонин подчеркнул, что многие известные спортсмены начинали свой путь в таких же дворах. Он отметил важность мотивации для ребят от баскетболиста Андрея Кириленко, который пообещал найти здесь будущую звезду для «Пармы» и даже для сборной России.

Ранее на баскетбольный матч в Перми приходили губернатор края Дмитрий Махонин и президент РФБ Андрей Кириленко, чтобы поддержать сборную России. Российские баскетболисты победили сборную Ирана со счетом 72:59.

Губернатор Махонин назвал новую детскую спортплощадку - отличной.
Губернатор Махонин назвал отличной новую детскую спортплощадку
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Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин назвал отличной новую детскую баскетбольную площадку в микрорайоне Садовый в Перми. Об этом политик написал в своем telegram-канале. «Теперь у ребят из микрорайона Садовый есть отличная баскетбольная площадка, где они могут с пользой для здоровья проводить время и ставить личные рекорды. Спасибо за инициативу компании «ОРСО-групп» и фонду «Кириленко-детям», — написал в посте Махонин. Махонин подчеркнул, что многие известные спортсмены начинали свой путь в таких же дворах. Он отметил важность мотивации для ребят от баскетболиста Андрея Кириленко, который пообещал найти здесь будущую звезду для «Пармы» и даже для сборной России. Ранее на баскетбольный матч в Перми приходили губернатор края Дмитрий Махонин и президент РФБ Андрей Кириленко, чтобы поддержать сборную России. Российские баскетболисты победили сборную Ирана со счетом 72:59.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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