The Hill: реакторы США остановятся без российского урана

Атомные реакторы США зависят от российского урана, пишут Мэтт Боуэн и Пол Даббар Фото: Анна Майорова © URA.RU

В случае полного прекращения поставок обогащенного урана из России атомные реакторы США перестанут работать. Об этом пишут научные сотрудники Центра глобальной энергетической политики Колумбийского университета Мэтт Боуэн и Пол Даббар в статье для издания The Hill.

«Россия контролирует 40% мирового рынка конверсии урана. России принадлежит 46% мощностей по обогащению урана. Подавляющему большинству из 439 реакторов по всему миру требуется топливо из обогащенного урана, включая все реакторы флота США. Суровая реальность такова, что, если Россия прекратит поставки обогащенного урана американским энергетическим компаниям, США могут столкнуться с последствиями для работы реакторов. Это может привести к остановке реакторов, а учитывая, что атомная энергетика составляет более 20% генерирующих мощностей в некоторых районах страны, цены на электроэнергию подскочат даже больше, чем сегодня», — говорится в публикации.

Ранее президент США Джо Байден объявил на территории страны режим ЧС из-за нехватки электрогенерирующих мощностей. Американский президент задействовал полномочия военного времени для наращивания производства солнечных батарей. При этом Байден неоднократно обвинял президента России Владимира Путина в энергетическом кризисе в США. Он также заявил, что энергетическая инфляция — «проклятье» страны.