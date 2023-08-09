У блогера Блиновской арестовали еще 12 счетов

09 августа 2023 в 06:48 Размер текста - 17 +

Решение вынес Пресненский суд Москвы Фото: Георгий Бергал © URA.RU новость из сюжета Силовики задержали блогера Елену Блиновскую У блогера Елены Блиновской арестовали еще 12 банковских счетов, 54 расчетных счета, 4 элитных автомобиля, мотоцикл «Харлей Дэвидсон» и моторную лодку. Об этом сообщила пресс-секретарь суда Лела Кокая Пресненского суда Москвы. «Пресненский суд Москвы по просьбе следствия наложил обеспечительные меры на 12 счетов в банке „Тинькофф“, Сбербанке, ВТБ, Совкомбанке, Промсвязьбанке, а также арестовал 4 элитные иномарки и мотоцикл», — говорится в заявлении Пресненского суда Москвы. Информацию передает ТАСС. В апреле в отношении Блиновской завели уголовное дело из-за уклонения от уплаты налогов. Ее отправили под домашний арест, а позже продлили ограничительные меры до 26 октября. По словам ее адвоката, блогер на данный момент оплатила около 30 млн рублей неуплаченных налогов. Всего ее подозревают в неуплаты налогов на сумму более 918 млн рублей.

У блогера Елены Блиновской арестовали еще 12 банковских счетов, 54 расчетных счета, 4 элитных автомобиля, мотоцикл «Харлей Дэвидсон» и моторную лодку. Об этом сообщила пресс-секретарь суда Лела Кокая Пресненского суда Москвы. «Пресненский суд Москвы по просьбе следствия наложил обеспечительные меры на 12 счетов в банке „Тинькофф“, Сбербанке, ВТБ, Совкомбанке, Промсвязьбанке, а также арестовал 4 элитные иномарки и мотоцикл», — говорится в заявлении Пресненского суда Москвы. Информацию передает ТАСС. В апреле в отношении Блиновской завели уголовное дело из-за уклонения от уплаты налогов. Ее отправили под домашний арест, а позже продлили ограничительные меры до 26 октября. По словам ее адвоката, блогер на данный момент оплатила около 30 млн рублей неуплаченных налогов. Всего ее подозревают в неуплаты налогов на сумму более 918 млн рублей.