08 августа 2023

В челябинском районе переизбрали главу

Пост главы Троицкого района Челябинской области сохранил Тимур Мухамедьяров
© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер на совещание с главами муниципальных образований. Челябинск, мухамедьяров тимур
Депутаты единогласно избрали главой Мухамедьярова Фото:

В Троицком районе Челябинской области 9 августа состоялись выборы главы. Свой пост сохранил Тимур Мухамедьяров, сообщила URA.RU председатель собрания депутатов Троицкого района Лариса Шумкина.

«Собрание депутатов Троицкого района 9 августа вновь выбрало главой Мухамедьярова. За него проголосовали единогласно», — уточнила Шумкина.

В выборах приняли участие три кандидата. Помимо Мухамедьярова на пост главы заявились начальник управления ЖКХ и инженерной инфраструктуры администрации Александр Сатьянов и глава Клястицкого сельского поселения Елена Шишмарева.

Губернатор Алексей Текслер 10 июля назначил трех представителей членами конкурсной комиссии. В том числе председатель комитета заксобрания по экономической политике Евгений Илле, советник губернатора Владимир Мякуш и замгубернатора Сергей Сушков.

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В Троицком районе Челябинской области 9 августа состоялись выборы главы. Свой пост сохранил Тимур Мухамедьяров, сообщила URA.RU председатель собрания депутатов Троицкого района Лариса Шумкина. «Собрание депутатов Троицкого района 9 августа вновь выбрало главой Мухамедьярова. За него проголосовали единогласно», — уточнила Шумкина. В выборах приняли участие три кандидата. Помимо Мухамедьярова на пост главы заявились начальник управления ЖКХ и инженерной инфраструктуры администрации Александр Сатьянов и глава Клястицкого сельского поселения Елена Шишмарева. Губернатор Алексей Текслер 10 июля назначил трех представителей членами конкурсной комиссии. В том числе председатель комитета заксобрания по экономической политике Евгений Илле, советник губернатора Владимир Мякуш и замгубернатора Сергей Сушков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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