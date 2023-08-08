В челябинском районе переизбрали главу

Пост главы Троицкого района Челябинской области сохранил Тимур Мухамедьяров

09 августа 2023 в 12:05 Размер текста - 17 +

Депутаты единогласно избрали главой Мухамедьярова Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Троицком районе Челябинской области 9 августа состоялись выборы главы. Свой пост сохранил Тимур Мухамедьяров, сообщила URA.RU председатель собрания депутатов Троицкого района Лариса Шумкина. «Собрание депутатов Троицкого района 9 августа вновь выбрало главой Мухамедьярова. За него проголосовали единогласно», — уточнила Шумкина. В выборах приняли участие три кандидата. Помимо Мухамедьярова на пост главы заявились начальник управления ЖКХ и инженерной инфраструктуры администрации Александр Сатьянов и глава Клястицкого сельского поселения Елена Шишмарева. Губернатор Алексей Текслер 10 июля назначил трех представителей членами конкурсной комиссии. В том числе председатель комитета заксобрания по экономической политике Евгений Илле, советник губернатора Владимир Мякуш и замгубернатора Сергей Сушков.

В Троицком районе Челябинской области 9 августа состоялись выборы главы. Свой пост сохранил Тимур Мухамедьяров, сообщила URA.RU председатель собрания депутатов Троицкого района Лариса Шумкина. «Собрание депутатов Троицкого района 9 августа вновь выбрало главой Мухамедьярова. За него проголосовали единогласно», — уточнила Шумкина. В выборах приняли участие три кандидата. Помимо Мухамедьярова на пост главы заявились начальник управления ЖКХ и инженерной инфраструктуры администрации Александр Сатьянов и глава Клястицкого сельского поселения Елена Шишмарева. Губернатор Алексей Текслер 10 июля назначил трех представителей членами конкурсной комиссии. В том числе председатель комитета заксобрания по экономической политике Евгений Илле, советник губернатора Владимир Мякуш и замгубернатора Сергей Сушков.