В челябинском районе переизбрали главу

В Троицком районе Челябинской области 9 августа состоялись выборы главы. Свой пост сохранил Тимур Мухамедьяров, сообщила URA.RU председатель собрания депутатов Троицкого района Лариса Шумкина.
«Собрание депутатов Троицкого района 9 августа вновь выбрало главой Мухамедьярова. За него проголосовали единогласно», — уточнила Шумкина.
В выборах приняли участие три кандидата. Помимо Мухамедьярова на пост главы заявились начальник управления ЖКХ и инженерной инфраструктуры администрации Александр Сатьянов и глава Клястицкого сельского поселения Елена Шишмарева.
Губернатор Алексей Текслер 10 июля назначил трех представителей членами конкурсной комиссии. В том числе председатель комитета заксобрания по экономической политике Евгений Илле, советник губернатора Владимир Мякуш и замгубернатора Сергей Сушков.
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