В Свердловской области потушили все природные пожары

09 августа 2023 в 11:01 Размер текста - 17 +

Из-за жаркой и сухой погоды пожарные боролись с возгораниями все лето Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Пожары в Свердловской области В Свердловской области потушили все природные пожары. По данным на утро 9 августа возгораний не зафиксировано ни в одном лесу региона. Об этом сообщает департамент информационной политики. «Ликвидированы все лесные пожары в Свердловской области. Возгорание, которое действовало в Невьянском районе на площади 5 гектаров, ликвидировано 8 августа к 17:00», — заявили в ДИП. В тушении принимали участие 22 пожарных и восемь единиц техники. Масштабные лесные пожары бушевали в области с конца апреля. В результате без домов и строений остались жители Сосьвы и Шайдурихи. Подробно о возгораниях — в материале URA.RU.

В Свердловской области потушили все природные пожары. По данным на утро 9 августа возгораний не зафиксировано ни в одном лесу региона. Об этом сообщает департамент информационной политики. «Ликвидированы все лесные пожары в Свердловской области. Возгорание, которое действовало в Невьянском районе на площади 5 гектаров, ликвидировано 8 августа к 17:00», — заявили в ДИП. В тушении принимали участие 22 пожарных и восемь единиц техники. Масштабные лесные пожары бушевали в области с конца апреля. В результате без домов и строений остались жители Сосьвы и Шайдурихи. Подробно о возгораниях — в материале URA.RU.