Из-за жаркой и сухой погоды пожарные боролись с возгораниями все лето
новость из сюжетаПожары в Свердловской области
В Свердловской области потушили все природные пожары. По данным на утро 9 августа возгораний не зафиксировано ни в одном лесу региона. Об этом сообщает департамент информационной политики.
«Ликвидированы все лесные пожары в Свердловской области. Возгорание, которое действовало в Невьянском районе на площади 5 гектаров, ликвидировано 8 августа к 17:00», — заявили в ДИП. В тушении принимали участие 22 пожарных и восемь единиц техники.
Масштабные лесные пожары бушевали в области с конца апреля. В результате без домов и строений остались жители Сосьвы и Шайдурихи. Подробно о возгораниях — в материале URA.RU.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.