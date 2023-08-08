08 августа 2023

В Свердловской области потушили все природные пожары

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Из-за жаркой и сухой погоды пожарные боролись с возгораниями все лето Фото:
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Пожары в Свердловской области

В Свердловской области потушили все природные пожары. По данным на утро 9 августа возгораний не зафиксировано ни в одном лесу региона. Об этом сообщает департамент информационной политики.

«Ликвидированы все лесные пожары в Свердловской области. Возгорание, которое действовало в Невьянском районе на площади 5 гектаров, ликвидировано 8 августа к 17:00», — заявили в ДИП. В тушении принимали участие 22 пожарных и восемь единиц техники.

Масштабные лесные пожары бушевали в области с конца апреля. В результате без домов и строений остались жители Сосьвы и Шайдурихи. Подробно о возгораниях — в материале URA.RU.

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В Свердловской области потушили все природные пожары. По данным на утро 9 августа возгораний не зафиксировано ни в одном лесу региона. Об этом сообщает департамент информационной политики. «Ликвидированы все лесные пожары в Свердловской области. Возгорание, которое действовало в Невьянском районе на площади 5 гектаров, ликвидировано 8 августа к 17:00», — заявили в ДИП. В тушении принимали участие 22 пожарных и восемь единиц техники. Масштабные лесные пожары бушевали в области с конца апреля. В результате без домов и строений остались жители Сосьвы и Шайдурихи. Подробно о возгораниях — в материале URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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