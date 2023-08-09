Народная артистка СССР Вера Васильева ушла из жизни

Народная артистка СССР Вера Васильева скончалась в возрасте 97 лет. Об этом рассказали в Московском академическом театре сатиры.
В театре сатиры Васильева работала актрисой. Место и дата проведения прощания будут объявлены позднее.
Народная артистка СССР родилась 30 сентября 1925 года в деревне Сухой Ручей Тверской области. Окончив Московское городское театральное училище, она дебютировала в кино в 1945 году и сыграла свою первую большую роль в 1947 году в фильме «Сказание о земле Сибирской», за которую была награждена Сталинской премией. Ее фильмография включает более 40 картин, в том числе «Свадьбу с приданым», «Звезда экрана», «Несовершеннолетние», «Карнавал», «Выйти замуж за капитана», «Похождения зубного врача».
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