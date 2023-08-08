В Кургане высокопоставленных чинов УФСИН обвинили в коррупции

Руководителей курганского УФСИН обвинили в коррупции Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганский городской суд поступило уголовное дело в отношении экс-директора профучилища №228, а также замначальника колонии-поселения, относящихся к структуре ФСИН. Мужчин будут судить по обвинению в десятках эпизодов служебного подлога и злоупотребление должностными полномочиями. Информация появилась в системе ГАС «Правосудие».

«Уголовные дела — первая инстанция. Смоляков Е.А. и Черных В.В. Перечень статей — 292 ч.2 (служебный подлог, 38 эпизодов) и ст. 285 ч.3 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшие тяжкие последствия)», — говорится в материалах дела. По версии следствия, курганцы совершили правонарушения, находясь на руководящих должностях в системе ФСИН.

Как сообщили URA.RU источники, приближенные к правоохранительным органам, мужчин обвиняют в том, что они организовали фиктивное обучение осужденных на базе колонии-поселения. Руководители устроили подлог ради улучшения своих служебных показателей.

Уголовное дело поступило в суд 7 августа. Рассматривать его будет судья Владимир Максимов.

Редакция URA.RU запросила информацию в управлении ФСИН. На момент публикации новости ответ не поступил.

Ранее URA.RU сообщало, что бывшего сотрудника курганской колонии отправят в колонию строгого режима. Сотрудник ФСИН был пойман при доставке наркотиков и запрещенных предметов в исправительную колонию.