На заводах ХМАО упало производство хлеба

В Ханты-Мансийском автономном округе за шесть месяцев 2023 года снизились объемы производства хлебной продукции. Об этом URA.RU сообщили в Тюменьстате.
«Производство хлебобулочных изделий недлительного хранения за январь—июнь 2023 года составило 34803,5 тонн. Это 99,3% от объемов производства соответствующего периода прошлого года», — следует из статистики ведомства.
Среди пищевой продукции в регионе также упало почти на 5% производство рыбы. С начала года югорские предприятия заготовили 3053,7 тонн переработанной консервов, переработанной рыбы, ракообразных и моллюсков.
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