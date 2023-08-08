08 августа 2023

На заводах ХМАО упало производство хлеба

© Служба новостей «URA.RU»
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СГМУП "Сургутский хлебозавод". Сургут, батоны, хлебобулочные изделия, пекарня, хлебозавод
За полгода в ХМАО упали объемы хлебного производства Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе за шесть месяцев 2023 года снизились объемы производства хлебной продукции. Об этом URA.RU сообщили в Тюменьстате.

«Производство хлебобулочных изделий недлительного хранения за январь—июнь 2023 года составило 34803,5 тонн. Это 99,3% от объемов производства соответствующего периода прошлого года», — следует из статистики ведомства.

Среди пищевой продукции в регионе также упало почти на 5% производство рыбы. С начала года югорские предприятия заготовили 3053,7 тонн переработанной консервов, переработанной рыбы, ракообразных и моллюсков.

Ранее URA.RU рассказывало о самых убыточных компаниях ХМАО. Наибольшая доля таких предприятий в сфере операций с недвижимостью.

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В Ханты-Мансийском автономном округе за шесть месяцев 2023 года снизились объемы производства хлебной продукции. Об этом URA.RU сообщили в Тюменьстате. «Производство хлебобулочных изделий недлительного хранения за январь—июнь 2023 года составило 34803,5 тонн. Это 99,3% от объемов производства соответствующего периода прошлого года», — следует из статистики ведомства. Среди пищевой продукции в регионе также упало почти на 5% производство рыбы. С начала года югорские предприятия заготовили 3053,7 тонн переработанной консервов, переработанной рыбы, ракообразных и моллюсков. Ранее URA.RU рассказывало о самых убыточных компаниях ХМАО. Наибольшая доля таких предприятий в сфере операций с недвижимостью.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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