На заводах ХМАО упало производство хлеба

За полгода в ХМАО упали объемы хлебного производства Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Ханты-Мансийском автономном округе за шесть месяцев 2023 года снизились объемы производства хлебной продукции. Об этом URA.RU сообщили в Тюменьстате.

«Производство хлебобулочных изделий недлительного хранения за январь—июнь 2023 года составило 34803,5 тонн. Это 99,3% от объемов производства соответствующего периода прошлого года», — следует из статистики ведомства.

Среди пищевой продукции в регионе также упало почти на 5% производство рыбы. С начала года югорские предприятия заготовили 3053,7 тонн переработанной консервов, переработанной рыбы, ракообразных и моллюсков.

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